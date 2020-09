Dit weekend gaat in Brussel het jaarlijkse PrideFestival van start. De 16de editie van het LGBTQI+-festival duurt tot en met 26 september en werd eerder uitgesteld vanwege de coronapandemie. Onder de noemer #WeCare brengen de organisatoren de uitdagingen rond gezondheid in al haar vormen onder de aandacht.

Het PrideFestival, dat betekent normaal gezien ook feest, met als grote afsluiter de Belgian Pride. Die gaat gezien de huidige gezondheidscrisis niet door, en de overige evenementen werden beperkt in omvang. Toch presenteren de deelnemende LGBTQI+-verenigingen opnieuw een mooi gevuld programma met 26 evenementen, waaronder vier documentairefilms, twee toneelstukken en een waaier aan conferenties en andere artistieke optredens. Zo behoudt het PrideFestival toch haar feestelijke en 'queer' karakter.

De rode draad doorheen het twee weken durende festival is #WeCare, de boodschap waarmee de LGBTQI-gemeenschap het thema gezondheid naar voren schuift. De uitdagingen op het vlak van ondersteuning van mensen met HIV, de toegankelijkheid tot gezondheidszorg en de psychosociale aspecten blijven namelijk groot.

Het volledige programma is terug te vinden op rainbowhouse.be.

