Onze mentale gezondheid lijdt flink onder de klimaatcrisis. Vooral kinderen zijn bezorgd hoe de opwarming van de aarde hun leven zal beïnvloeden. Alleen al door toenemende hitte zien we de helft meer zelfdodingen. Dat blijkt uit een Lienrapport/Lien van het Climate Cares Initiative.

Hittegolven veroorzaken een toename in het aantal zelfdodingen. Dat is een van de conclusies van een recent rapport van het Climate Cares Initiative, een samenwerking tussen de Britse hogeschool Imperial College London en het Institute of Global Health Innovation.

De onderzoekers staven hun onderzoek door onder meer te verwijzen naar een hittegolf in het Verenigd Koninkrijk in 1995, waarna er 49,6 procent meer zelfdodingen opgetekend werden dan voorheen. 'Voor elke graad dat het kwik stijgt, neemt het aantal zelfdodingen met één procent toe', luidt de verdere analyse.

Mentale kwetsbaarheid

Bovendien zijn mensen met een bestaande mentale aandoening, zoals een depressie, kwetsbaarder voor ziekte of sterfte tijdens een hittegolf. Uit het onderzoek blijkt dat het sterftecijfer dan twee tot drie keer zo hoog ligt. 'Mensen die nu al kwetsbaar zijn, lopen het risico om nog meer achterwege gelaten te worden als het klimaat blijft veranderen', zegt David Nabarro, die deel uitmaakt van de directie van het Institute of Global Health Innovation. 'Dat risico is nog groter bij mensen die in armoede leven of die geen toegang hebben tot gezondheidszorg.'

Het zijn twee van de directe gevolgen van de opwarming van de aarde, stelt het onderzoek. Maar ook de indirecte gevolgen zijn niet te onderschatten. Door extreme weersomstandigheden krijgen steeds meer mensen te maken met een posttraumatische stressstoornis.

Dat het klimaat ons zorgen baart, zien we nu al terug in de cijfers: zes op de tien door Climate Cares Inititiave bevraagde kinderen zegt bezorgd te zijn over hoe de opwarming van de aarde hun leven zal beïnvloeden. Driekwart van de jongeren is ongerust hoe de planeet er momenteel voor staat. Een op de vijf geeft toe daar nachtmerries over gehad te hebben.

Welzijn van mens én planeet

'We zien steeds duidelijkere bewijzen dat de klimaatcrisis onze mentale gezondheid en emotioneel welzijn verslechtert', zegt Emma Lawrance, die bij het Institute of Global Health Innovation verantwoordelijk is voor innovaties op het vlak van onderzoek naar onze mentale gezondheid.

Zolang de mentale gevolgen van de klimaatcrisis niet aangepakt worden, zal de impact op ons welzijn nog verslechteren, klinkt haar conclusie. 'Daarom moeten we nu al de verborgen kosten van de klimaatcrisis in rekening brengen. Als we experten bij elkaar brengen en inzetten op het welzijn van de mens én de planeet, is dat een win-win.'

Het hoofd van de Royal College of Psychiatrists in het Verenigd Koninkrijk, Adrian James, is te spreken over het onderzoek, zegt hij. 'Deze studie is een noodzakelijke samenvatting die zowel beleidsmakers als gezondheidsinstituten kan helpen om de impact van de klimaatcrisis op álle aspecten van onze gezondheid in te perken.'

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

