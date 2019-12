Tennisspeelsters Alison Van Uytvanck en Greet Minnen plaatsen zich op 3 juni voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Het is de eerste keer dat een lesbisch koppel deelneemt aan het tornooi.

René Van Uytvanck (57) is de vader van Alison en ook haar manager.

'Alison deed vorig jaar haar coming-out op Sporza en kreeg na haar overwinning tegen Garbine Muguruza op Wimbledon een kus van Greet, een foto die de wereld rondging. Qua belangstelling voor hun privéleven zijn de meisjes dus wel wat gewoon. De vele dankbetuigingen van andere meisjes of hun ouders onderstrepen ook dat ze echte rolmodellen geworden zijn. Toch zijn ze daar zelf nauwelijks mee bezig. Ze beseffen dat hun deelname aan het dubbelspel deze zomer historisch was, maar statements maken of echt een voorbeeldfunctie zoeken ligt niet in hun aard. Het enige wat ze willen is zichzelf zijn, zonder geheimdoenerij.

De vele dankbetuigingen van andere meisjes of hun ouders onderstrepen ook dat ze echte rolmodellen geworden zijn.

Vanuit de Women's Tennis Association (WTA) en de professionele tenniswereld hebben we niets dan positieve reacties ontvangen. Zo organiseerde de US Open eind augustus voor het eerst een LGBT-conferentie met baanbrekende atleten als Billie Jean King, NBA-speler Jason Collins en kunstschaatser Adam Rippon, waarop ook Alison en Greet in de bloemetjes gezet werden. Ook bij sponsors is het taboe op homoseksualiteit fel verminderd. In het geval van Alison is het voor hen zelfs een non-issue. Wat telt, is de visibiliteit die je als speler oplevert, je geaardheid is een privézaak.

De voorbije drie jaar heb ik de meisjes weleens gewaarschuwd wanneer ze tennismatchen moesten spelen in landen die meer moeite hebben met LGBT's. Respect voor iedere cultuur en gedachtegang is belangrijk. Maar verder kan ik de openheid van mijn dochter alleen maar toejuichen, want haar geluk maakt mij gelukkig. Tennis is ook zo'n individuele sport dat je als speler maar beter goed in je vel zit. Voor Alisons prestaties is het dus zeker een meerwaarde dat er iemand in haar leven is die haar gelukkig maakt en met wie ze zich ongeremd kan uiten.'