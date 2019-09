column

'Onderweg zijn we naast mensenlevens ook adembenemend veel waardevolle kennis kwijtgeraakt'

'Het is verrassend om op je vijftigste een boek te lezen dat je manier van naar de wereld kijken fundamenteel verandert', schrijft Knack Weekend-redactrice Nathalie Le Blanc over The Wayfinders van Wade Davis.

© iStock

'Deze piramide staat tot op twee centimeter waterpas.' De Egyptische gids was trots op de prestatie van zijn voorouders, maar een van zijn toeschouwers geloofde er niets van. Voor zo'n immens gebouw was dat onmogelijk, toeterde de man. Toen de gids daarna vertelde dat de vier hoeken zo goed als perfect overeenkomen met noord, oost, zuid en west, ook al hadden de Egyptenaren nog geen kompas, liep de man stampvoetend weg. 'Hij maakt ons fabeltjes wijs!', riep hij.

...

