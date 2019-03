Landry Mawungu (Minderhedenforum): 'In Brussel ben ik nooit een vreemde eend in de bijt'

Landry Mawungu (29) woont in Brussel en is sinds 2017 directeur van het Minderhedenforum, dat etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt. Hij is ook medeoprichter en voorzitter van ProActiv'Congo, een vzw die de levenskwaliteit van de Congolese bevolking wil verbeteren.

Ik heb mijn rechtvaardigheidsgevoel voor een deel te danken aan de hiphop. Mijn papa is van Congolese afkomst en vertelde thuis veel over thema's als slavernij en kolonisatie, maar als tiener werd ik vooral geprikkeld door Franstalige rappers als Kery James, Médine en Pitcho Womba Konga, een Brusselaar. Via hun teksten ging ik me verdiepen in maatschappelijk onrecht en Afrikaanse vrijheidsstrijders als Thomas Sankara in Burkina Faso en Kwame Nkrumah in Ghana. In mijn schoolboeken las ik nooit iets over hen, maar zo ben ik wel sociologie en vergelijkende internationale politiek gaan studeren en vervolgens bij Oxfam Solidariteit gestart.

...