Alexandra Zarini, dochter van Patricia Gucci, beschuldigt haar stiefvader Joseph Ruffalo van seksueel misbruik. Haar moeder en grootmoeder wisten volgens Zarini van de misdrijven, maar wilden het stil houden. 'Het gebeurt overal', zegt ze in een videoboodschap. 'We doen als samenleving onvoldoende om de meest kwetsbaren en onschuldigen, onze kinderen, te beschermen.'

De 35-jarige Alexandra Zarini is de achterkleindochter van Guccio Gucci, die het beroemde Italiaanse modehuis oprichtte, en kleindochter van Aldo Gucci, zijn zoon die het merk groot maakte. Vanaf haar zesde zou ze zestien jaar lang door haar stiefvader, de muziekmanager Joseph Ruffalo, seksueel misbruikt zijn. In een videoboodschap doet ze haar verhaal en introduceert ze de Alexandra Gucci Children's Foundation, een stichting die kinderen moet beschermen tegen seksueel misbruik. Daarnaast dient ze ook een officiële aanklacht bij de rechtbank in Los Angeles.

Alexandra Zarini klaagt niet alleen haar stiefvader aan, maar ook haar moeder Patricia Gucci en oma Bruna Palombo. Zij zijn volgens Zarini medeplichtig omdat ze wisten van het misbruik, maar haar aanmaanden om dit stil te houden. Patricia heeft gereageerd in een e-mail aan The New York Times. Ze schrijft dat ze in 2007 gescheiden is van Ruffalo nadat haar dochter in het bijzijn van een arts vertelde over het misbruik. 'Wat hij gedaan heeft is onvergefelijk en ik was er kapot van toen ze me ervan op de hoogte bracht.' Even kapot is ze van de - volgens haar 'compleet valse' - beschuldigingen aan haar adres en aan dat van haar moeder. De advocaat van Ruffalo beweert dat hij formeel niet op de hoogte is van een aanklacht en verwijst naar Alexandra als de 'labiele dochter'.

Alexandra maakt haar verhaal naar eigen zeggen publiekelijk omdat ze een einde wil maken aan kindermisbruik. 'Als je denkt dat dit hier in Beverly Hills niet gebeurt, moet je weten dat mijn dader nog steeds in Californië woont, tijd doorbrengt in de countryclub Bel-Air en vrijwilliger is in de ziekenhuizen van jullie kinderen. Dit gebeurt niet alleen bij andere gezinnen, in andere wijken of andere landen. Het is overal rondom ons en overkomt kinderen in alle landen, in iedere staat, bij mensen van alle etnische achtergronden en in elke buurt. Toen ik werd mishandeld en seksueel misbruikt was er niemand die me beschermde, die me redde of er ook maar iets aan deed. Dit komt veel te vaak voor en moet worden aangepakt.'

