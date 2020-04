Een kwart van de vrouwen heeft niet de vrijheid om seks te weigeren of zelf te beslissen over een mogelijke zwangerschap. Dat stellen de resultaten van een groot onderzoek door de Verenigde Naties.

De meeste landen hebben wetten die er streng op toezien dat vrouwen en meisjes toegang hebben tot gezondheidszorg en informatie over seksuele en reproductieve rechten. Maar de realiteit is niet altijd wat het lijkt. Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) onderzocht in 57 landen het beslissingsrecht van vrouwen over een mogelijke zwangerschap en de wetgeving over seksuele en reproductieve rechten, en in 107 landen de gezondheidsrechten (waaronder anticonceptie). De resultaten tonen aan dat in meer dan 40 procent van de landen de rechten van vrouwen inzake seksuele vrijheid achteruit gaan.

Een op vier

'Een op vier van de vrouwen in de landen die we hebben onderzocht, is niet in staat om zelf te beslissen over haar gezondheidszorg. Dit is onaanvaardbaar', zegt arts Natalia Kanem, directeur bij UNFPA. 'Dit nieuwe onderzoek geeft een duidelijk beeld over de seksuele rechten van vrouwen wereldwijd, en de realiteit ervan in de levens van vrouwen en meisjes.'

De nieuwe bevindingen moeten de onderzoekers in staat stellen om aanbevelingen te doen om een snellere voortgang te verkrijgen van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5 (SDG 5), dat handelt over gelijkheid en empowerment van vrouwen.

