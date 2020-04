De coronacrisis doet wereldwijd vooral vrouwen thuisblijven om voor het gezin te zorgen. Deskundigen waarschuwen dat daardoor de loonkloof weer dreigt te groeien.

Wereldwijd verdienen vrouwen gemiddeld een vijfde minder dan mannen, door het moederschap en tewerkstelling in lager betaalde banen, maar ook door de rol van stereotypen in beslissingen rond promoties, zegt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Die loonkloof was voor de coronacrisis langzaam aan het krimpen, maar het in het huidige tempo zou het nog zeventig jaar duren om gendergelijkheid te bereiken, stelt VN Vrouwen.

De grote vraag is wat het effect zal zijn van de coronacrisis, omdat vrouwen waarschijnlijk meer verantwoordelijkheden thuis hebben bij quarantainemaatregelen en hun minder goed betaalde banen sneller in het gedrang komen, zegt Anita Bhatia, assistent-secretaris-generaal van de VN.

'Vrouwen zullen uiteindelijk de zwaarste last dragen', zegt ze. 'Er zijn veel ondersteunende mannen in de samenleving, maar niet genoeg, en we moeten echt werken aan de genderstereotypen en ongelijkheden die verhinderen dat we de zorgtaken eerlijk verdelen.'

Snel omkeerbaar

In de OESO-landen, voornamelijk industrielanden in Europa, kromp de loonkloof tussen 2000 en 2017 van achttien naar dertien procent. Uit cijfers van het loonsoftwarebedrijf PayScale blijkt dat ook in de VS de kloof is verkleind, maar die trend kan snel gekeerd worden als vrouwen verplicht worden om thuis te blijven, zegt Sudarshan Sampath van PayScale.

Uit onderzoek van het bedrijf blijkt dat vrouwen die weer aan het werk gaan na een periode thuis, een loon voorgesteld krijgen dat gemiddeld zeven procent lager is dan andere kandidaten voor dezelfde baan. Dat is significant, omdat de Internationale Arbeidsorganisatie schat dat wereldwijd 25 miljoen banen verloren kunnen gaan door de coronacrisis.

Diversiteit

Volgens de ngo Catalyst blijkt uit onderzoek dat bedrijven die noodgedwongen moeten krimpen vaak minder oog hebben voor diversiteit, en dat vrouwen en kleurlingen daar het meeste onder lijden.

Ook Tanya van Biesen, directeur van Catalyst in Canada, vreest dat de geboekte vooruitgang snel weer verloren kan gaan, vooral ook omdat sectoren zoals de hotel- en reissector bijzonder zwaar getroffen zijn. 'Ik vrees echt dat deze gezondheidscrisis - en uiteindelijk economische crisis- veel vooruitgang teniet zal doen die vrouwen geboekt hebben op de arbeidsmarkt', zegt ze.

Telewerk

In een poging om de papierberg voor bedrijven te verkleinen, heeft de Britse regering aangekondigd dat ze dit jaar geen rapport hoeven op te stellen over de loonkloof binnen hun personeel.

Maar Sam Smethers, hoofd van de Britse nonprofit Fawcett Society, ziet ook een mogelijk positief effect van de coronacrisis voor werkende vrouwen met gezinstaken, omdat het virus van flexibel werken en telewerk een normale zaak maakt. 'We moeten onze manier van werken helemaal hertekenen', zegt ze. 'En het coronavirus verplicht ons nu om dat te doen.'

Bron: Thomson Reuters Foundation News

