TICKETS ON SALE NOW. Op 8 maart 2020, Internationale Vrouwendag, is het zover! Dan gaan we in première in @deromavzw. Na de film trakteren we jullie op een boeiend nagesprek met een aantal zeer interessante sprekers. Volg onze stories en ontdek binnenkort wie ze zijn. . Tickets kopen? Link in bio! . Op 8 maart 2020 al plannen? Geen probleem. Op 6 maart 2020 voorzien we al een kleine avant-première in het Cultureel Centrum Lokeren. Tickets daarvoor binnenkort beschikbaar. . #premiere #xdefilm #equality #diversity #internationalwomensday2020 #diversiteit #feminism #girlpower #bodypositivity