Met het fotografieproject 'Break-out' willen de initiatiefnemers de dubbele standaard die nog heerst over naaktheid aan de kaak stellen.

Elisabeth Falleyn en fotograaf Emanuel Maes waren flabbergasted en kwaad over wat Tara Gins en Kaat Bollen overkwam. 'Dat dit nog kan in 2021: mensen een professionele afstraffing geven omdat ze hun lichaam tonen. En dat alles in de naam van de eer van het ambt en omdat sponsors schrik kregen voor inkomsten,' klinkt het.

Als reactie zetten ze een digitale tentoonstelling op poten, onder de noemer 'Break-out'. 'We willen laten zien wat voor ons (en vele anderen) het recht op fysieke zelfbeschikking inhoudt.' Op het platform zien we telkens twee foto's van dezelfde gelegenheidsmodellen. Een keer met kleren, een keer zonder. Telkens in dezelfde pose en hetzelfde kader.

'Onze bedoeling is in eerste instantie om het gesprek hierover op te starten. Tegelijk vormt de site een invitatie naar andere fotografen om het concept op hun manier verder te zetten.' Alle deelnemers kozen zelf kleding, pose, wat ze wilden tonen en of de foto's uiteindelijk mochten gepubliceerd worden. Iedereen die poseerde schreef ook een korte motivatie over waarom ze wilden deelnemen aan het project. 'Een vrijheid die vanzelfsprekend is voor ons,' vertellen de initiatiefnemers.

Na acht maart, Internationale Vrouwendag, wordt de fakkel doorgegeven aan een tweede fotograaf, Pascal Baetens, die op zijn beurt ook weer tien foto's zal maken.

Surf naar de website om de beelden en achterliggende filosofie ervan te ontdekken: www.break-out.nu

