Geven aan een goed doel is in een crisisjaar als dit nog belangrijker dan anders. Bovendien kan een goede daad stellen ook je eigen leven verrijken. Rest de vraag: geef je deze kerst je centen, je tijd of je kennis aan een ander?

1. IK GEEF MIJN TIJD

...

Dominique Savelkoul trok als vrijwilliger voor de organisatie Because we carry naar de vluchtelingenkampen op Lesbos. Eind dit jaar gaat ze terug.'Het probleem op Lesbos is acuut. Tienduizenden vluchtelingen leven er in mensonwaardige omstandigheden, opgesloten in kampen. Because we carry gaat daar op een heel menselijke manier mee om. Hun aanpak is hands on: niet lullen, maar poetsen. Ze vergeten ook de Griekse bewoners niet. Producten zoals groenten en brood worden lokaal gekocht. Elke week staat er een nieuw team van zeven enthousiaste vrijwilligers klaar. Ieder lid betaalt zijn eigen reis- en verblijfskosten en legt 1150 euro in de pot om de kosten van de activiteiten van die week te betalen. Ik ben samen met mijn zoon en twee zussen afgereisd. Via een oproep op Facebook hebben wij een veelvoud van de 4600 euro die we nodig hadden opgehaald. Met dat geld hebben we ook 'de roze container' kunnen financieren, een plek waar vrouwen die pas bevallen zijn of op het punt staan te bevallen veilig kunnen vertoeven. Een week lang hebben we er keihard gewerkt. 's Ochtends verdeelden we het ontbijt in Kara Tepe, een kleiner kamp waar de allerzwaksten verblijven. Daarna begonnen de taken van de dag: poetsen, winterjassen uitdelen, fietsen herstellen. We werden altijd geholpen door jongeren uit het kamp zelf. Zij worden zo opgeleid om de boel draaiende te houden als er geen vrijwilligers zijn. Met kerst ga ik terug naar Lesbos, deze keer samen met mijn dochter. Ik wil dat mijn kinderen ervaren wat er gaande is in de wereld. Hoe moeilijk mensen het hebben, ook in Europa. Als je daar met je neus op de feiten wordt gedrukt, besef je hoe goed wij het hier hebben. Ik ben zoveel rijker teruggekomen dan ik vertrokken ben. Mijn week op Lesbos heeft me doen nadenken over hoe ik nog meer kan doen, ook hier in België.'becausewecarry.org... een brief te schrijven. De jaarlijkse schrijfmarathon van Amnesty International in december komt eraan. Vraag online je schrijfpakket aan en verander het leven van tien mensen in nood. Schrijven werkt, dat bewees de vrijlating van Albert Woodfox. Na meer dan 44 jaar eenzame opsluiting kwam de Amerikaanse activist in 2016 eindelijk vrij dankzij meer dan 650.000 brieven en kaartjes van Amnesty-schrijvers. amnesty-international.be... op de fiets te kruipen. Fietsen Zonder Leeftijd zoekt vrijwilligers om mensen die niet meer zo mobiel zijn, vaak ouderen, mee te nemen voor een tochtje op de riksja. Zo willen ze hun opnieuw het gevoel 'van wind in de haren' geven en de eenzaamheid tegengaan. De riksja's zijn elektrisch aangedreven en uitgerust met twee zitplaatsen vooraan. Er zijn fietspunten in alle Vlaamse gemeenten. fietsenzonderleeftijd.be... een gebaar te stellen. In Vlaanderen zijn een half miljoen mensen doof of slechthorend. Dat is één op de twaalf. Help mee om de Vlaamse gebarentaal in de kijker te zetten en film jezelf terwijl je 'bedankt' gebaart. Post het op sociale media met de boodschap #gebaarvriendelijk. Hoe je dat juist doet, vind je op vgtleren.be/gebaarvriendelijk... erover te praten. Bond Zonder Naam wil weten hoe het met je gaat en organiseert daarom oewist-belcirkels. Je belt zelf één iemand op en wordt één keer gebeld. Elk belrondje wordt geleid door een vrijwilliger. Registreren als vrijwilliger of deelnemer kan online. bzn.beIn West-Vlaanderen is Huis van het Leren gestart met het rekruteren van vrijwilligers die wekelijks Nederlands willen spreken met anderstaligen via Skype, Praatbox en WhatsApp. leerwestbe.webhosting.beDoor de tweede coronagolf organiseert Kom op tegen Kanker onder meer coronaveilig lotgenotencontact zoals onlinepraatcafés en 'look good feel better'-sessies. komoptegenkanker.be... het schoon te houden. Zeg nee tegen zwerfvuil en houd onze straten, stranden en parken schoon. Op de website van Mooimakers, een project van de Vlaamse overheid, vind je informatie over hoe je dat doet. mooimakers.be... iemands buddy te worden. Patrick was vijftig toen hij in 2012 de diagnose kreeg van jongdementie. Werken lukte niet meer en ook op sociaal vlak werd het moeilijk. In 2013 kreeg hij van Te Gek?! de vraag de Mont Ventoux te beklimmen met de fiets en zo het taboe rond jongdementie te doorbreken. Terug thuis besloot Patricks vrouw Gudrun Het Ventiel op te richten, een vzw voor jongdementerenden en hun partners. Intussen bereiken ze ongeveer zeventig mensen met jongdementie in de regio Kortrijk. Je opgeven als buddy of een van de wekelijkse groepsactiviteiten organiseren kan via hetventiel.beMoraalfilosoof Stijn Bruers gaat iedere dag op zoek naar het meest effectieve goede doel om te steunen.'Ik wil met mijn donaties zoveel mogelijk welzijn bevorderen. Zowel voor mensen als dieren, vandaag en in de toekomst. Ondertussen steun ik al twintig jaar goede doelen. Vroeger verspreidde ik mijn tijd over verschillende organisaties, omdat ik niet wist wat de beste manier van helpen was. Ik specialiseerde mij in economie en filosofie om uit te zoeken wat de doeltreffendste manier is om hulp te bieden. In 2015 kwam ik in contact met het effectief altruïsme, een beweging die ernaar streeft zoveel mogelijk goed te doen. Zo ontdekte ik hoe effectief donaties kunnen zijn. Vandaag geef ik maandelijks de helft van mijn inkomen weg, ongeveer 1300 euro, en ik leef nog steeds vrij comfortabel. Vroeger werkte ik halftijds en deed ik daarnaast vrijwilligerswerk, tot ik tot de conclusie kwam dat je door te doneren meer kunt betekenen. Er zijn mensen die via hun donaties meer levens redden dan een topchirurg. Door te investeren in vaccinaties tegen tropische infectieziekten heeft Bill Gates bijvoorbeeld miljoenen levens gered.Ik ben niet getrouwd met één goed doel. Je moet durven te beseffen dat een organisatie die je jarenlang steunde, toch niet zo effectief blijkt. Ik kies vaak thema's die verwaarloosd worden of nog in de kinderschoenen staan, zoals het welzijn van wilde dieren. Daarnaast steun ik dit jaar buitenlandse organisaties als The Good Food Institute en New Harvest, die zich focussen op plantaardige voeding en de toekomst van celkweekvlees. Wie iets wil doen aan de klimaatproblematiek of coronapandemie, die nauw samenhangt met onze consumptie van dierlijk vlees, doet er goed aan te investeren in de ontwikkeling van alternatieve voeding. Veel mensen steunen graag een concreet project, zoals een waterpomp in Afrika, terwijl geld steken in wetenschappelijk onderzoek op lange termijn doeltreffender is. Ik raad iedereen die de impact van zijn donaties wil maximaliseren aan zich even te verdiepen in effectief altruïsme of organisaties als Give Well.'stijnbruers.wordpress.com... 1 euro per dag word je Plan Ouder en steun je een kind en zijn of haar omgeving in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. planinternational.be... 3 euro per maand, de prijs van een espresso, steun je Klimaatzaak in haar eis dat onze overheden hun klimaatbeloftes nakomen. klimaatzaak.eu... 6,50 euro koop je een tegel van Special Olympics Belgium. Voor de aanleg van 75 mobiele sportterreinen heeft de olympische organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking 1 miljoen sporttegels nodig.onemilliontilesforonemillionsmiles.com... 9,95 euro koop je een Bednetpoes. Met de opbrengsten van de knuffels kan Bednet computermateriaal aankopen voor zieke leerlingen die thuisonderwijs krijgen. bednet.be... 11 euro steun je de internationale solidariteitsactie van 11.11.11 die steun biedt aan mensen die positief testen op het coronavirus, maar leven in een land met een minder goed uitgebouwd gezondheidssysteem dan België.11.be... 25 euro per maand kan Artsen Zonder Grenzen materiaal aankopen voor 2000 vaccinaties. msf-azg.be... 40 euro per maand kan de Zelfmoordlijn 1813 een vrijwilliger opleiden en begeleiden.zelfmoord1813.beNa twee jaar als vrijwilliger bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) besloot Jasper Stockmans zijn eigen praktijk als stresscoach op te starten.'Twee jaar geleden stapte ik in Tienen het CAW binnen met de vraag: 'Kan ik iets voor jullie doen?' Als zanger van de groep DadaWaves combineerde ik mijn werk als muzikant met een functie in het hoger onderwijs, maar ik wilde mijn leven omgooien om anderen te helpen. Ergens in de kast had ik nog een diploma klinische psychologie liggen. Bij mijn afstuderen tien jaar geleden vond ik dat ik de levenservaring miste om psycholoog te worden, maar dat is precies wat ik bij het CAW vond: een kans om te proeven van een job als hulpverlener en ervaring op te doen. Als vrijwilliger kwam ik in contact met mensen die in armoede leven en jongeren in kwetsbare situaties. Ik begeleidde hen sociaal en emotioneel en besefte al gauw dat vrijwilligerswerk een win-winsituatie kan zijn. Je helpt mensen die zelf geen hulp kunnen betalen, maar het levert ook jezelf iets op: een warm gevoel van verbondenheid. Als vrijwilliger ontdekte ik mijn talent als psycholoog. Het gaf mij het vertrouwen om in bijberoep te beginnen als stresscoach voor jongeren, volwassenen en artiesten. Al na een jaar kon ik er mijn hoofdberoep van maken en intussen stroomt mijn praktijk zo vol dat ik het vrijwilligerswerk met pijn in het hart moet lossen. Toch wil ik het warm aanbevelen aan iedereen die al helpend ook bepaalde ervaring wil opdoen. Het heeft zelfs mijn songteksten beïnvloed. Ik zing vandaag niet meer over hoe egocentrisch de wereld is, wel over liefde en verbondenheid.'caw.be/vrijwilligersSteeds vaker moedigen grote bedrijven vrijwilligerswerk aan onder hun personeel. Wanneer dit vrijwilligerswerk zich binnen de sociale economie afspeelt, wordt dit venture philanthropy genoemd. Zo kreeg Toekomstatelier (Tada), een Brusselse zaterdagschool voor kwetsbare jongeren, al meermaals hulp van de internationale consultingfirma Bain & Company, die hun voor meerdere maanden gratis uitstekende consultants ter beschikking stelt die de organisatie helpen groeien. 'Bij Bain & Company werken we jaarlijks pro bono voor een aantal sociale organisaties die onze tijd en kennis goed kunnen gebruiken', zegt Caroline Deuse, die dit jaar haar diensten als consultant voor acht maanden verleende aan Tada. 'Tada was op zoek naar een manier om hun indirecte impact te vergroten. Naast de weekendschool waar kwetsbare jongeren kennismaken met allerlei beroepen, wilden ze ook volwassenen bereiken met hun kennis. Het was mijn taak om hen hierin te adviseren en het project te implementeren.'Tada is een van de 114 Belgische verenigingen die zich inzetten voor sociale inclusie in België en via het Belgische Venture Philanthropy Fonds gekoppeld worden aan een externe partner die zijn expertise inzet om de onderneming te helpen groeien. Het Venture Philanthropy Fonds is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en BNP Paribas Fortis Private Banking. Je onderneming kandidaat stellen voor steun kan via venturephilanthropyfund.be... een actieve 50-plusser met een open geest? Duo for a Job koppelt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan vijftigplussers die als vrijwilliger hun professionele ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Verander iemands leven en verruim het jouwe door mentor te worden via duoforajob.be... iemand met groene vingers? Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos, zoekt tuinrangers, vrijwilligers die hun buren helpen om hun tuin natuurvriendelijker en klimaatrobuuster te maken. tuinrangers.be Daarnaast zoekt vzw rozemarijn, een voorziening voor volwassenen met een handicap, personen met groene kennis om een belevingstuin te creëren. vzwrozemarijn.be... handig met een naaimachine? Elke woensdag organiseert Stitch&co in Mechelen een naaiwoensdag. Daar worden leuke items gemaakt voor de ridder- en prinsessenpakketten die vzw Prinses Harte schenkt aan alle kinderen die in een Belgisch ziekenhuis behandeld worden voor kanker. prinsesharte.be/initiatieven/stikwoensdagen.... ooit in de armoede terechtgekomen, dakloos geweest, of verslaafd aan drugs en wil je over je ervaring vertellen? Dan kun je een waardevolle gastspreker zijn voor jongerentehuizen en hulporganisaties. Zo zoekt het Jongenstehuis Vremde, onderdeel van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, gastsprekers om hun kwetsbare jongeren te informeren. jeugdhulpdonbosco.beTe Gek!? wil de komende maanden dan weer de alcohol-, drug- en gokproblematiek meer bespreekbaar maken en zoekt voor de expo Roes, verslaving en herstel, die doorgaat in 2021 in het Museum Dr. Guislain, nog ervaringsdeskundige gidsen. museumdrguislain.be... een kei in boekhouding, teksten vertalen, apps ontwikkelen of fotograferen? Op vrijwilligerswerk.be kun je opgeven in welke taken je goed bent en organisaties vinden die jouw goed talent kunnen gebruiken. Een andere manier om je kennis te delen is een vzw uit je buurt binnenwandelen met de vraag of je iets voor hen kunt betekenen.