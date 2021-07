Geen 'dames en heren' meer aan boord van vliegtuigen van de Duitse Lufthansa-groep.

Reizigers die vliegen met luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa-groep, zoals Brussels Airlines, zullen niet langer aan boord worden verwelkomd met 'dames en heren'. Er wordt gekozen voor een genderneutrale aanpak, zo heeft een woordvoerster van de Duitse luchtvaartgroep dinsdag bevestigd.

'We vinden het belangrijk dat we bij de aansprekingen rekening houden met iedereen', aldus de woordvoerster na een bericht van de Duitse krant Bild. Mogelijke alternatieven zijn 'beste passagiers', 'welkom aan boord' of nog 'goe­den­dag'. De beslissing geldt voor alle maatschappijen van de groep: Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Eurowings en Brussels Airlines.

