Is het mogelijk om je piekergedachten te doen verdwijnen, veerkrachtiger te worden en zelfs je depressie thuis te genezen? Wel volgens de zogenaamde tDCS-headset. Dit toestelletje, waarmee je milde elektrische stroom door je hersenen stuurt, is de nieuwste (en veruit de meest futuristische) wellnesstrend. Hoewel wetenschappers zich vragen stellen bij de trend, geloven ze in tDCS-therapie en voeren ze in Gent zelfs experimenteel onderzoek uit. Wij mochten proefkonijn spelen.

Transcraniële Direct Current Stimulation - ook wel tDCS - is een therapie die milde elektrische stroom door je hersenen stuurt. Het klinkt grillig en grafisch, maar het is een bekende behandeling voor patiënten met depressie, traumatisch hersenletsel, of neuromusculaire ziekte. Die stroom vertraagt de membraanpotentiaal en zorgt dat de actiepotentiaal sneller kan afvuren. In mensentaal kun je dankzij de therapie sneller een actie uitvoeren, waardoor je vatbaarder wordt om iets nieuw te leren en om specifieke hersenregio's te gebruiken.

Hoe deze therapie tot stand is gekomen? Wel, er werd al mee geëxperimenteerd in de jaren zestig van de 20ste eeuw. Het raakte echter in onbruik, als gevolg van een gebrek aan objectieve maten en de opkomst van de antipsychiatrie in de jaren zeventig.Dat veranderde met het onderzoek van Nitsche en Paulus in 2000. Zij constateerden dat je met een beetje stroom je hersengebieden actiever of inactiever kon maken, iets wat eerder alleen bij dieren was aangetoond. De onderzoekers beoordeelden hun ontdekking zelf als een 'veelbelovend instrument om de hersenactiviteit te moduleren op een non-invasieve, pijnloze, omkeerbare, selectieve en gerichte manier.' Dat deze therapie werkt, weten we dus al. Maar het gaat veel verder: 'Er zijn al testen geweest waarbij bleek dat tDCS een invloed heeft op mensen met een depressie', zegt Marie-Anne Vanderhasselt, hoofddocente aan de Ugent. Zelf deed ze al heel wat onderzoek naar de therapie. 'De prefrontale cortex (het voorste gedeelte van je hersenen, nvdr.) werkt minder goed bij een depressie, en dat is zowat de regio die alles controleert en reguleert. Als je tDCS erop toepast, krijgt dat gebied in je hersenen de nodige boost om wel efficiënter te werken.'Maar wat als je tDCS combineert met een taak, zoals rekensommen, sport of ademhalingsessies? Dat is exact wat Vanderhasselt en haar collega's aan de UGent op dit moment onderzoeken. Die combinatie zou er namelijk voor kunnen zorgen dat we veerkrachtiger worden. 'Eigenlijk willen we gaan inwerken op de nervus vagus', zegt Vanderhasselt. De nervus vagus is een lange zenuw die het brein en het lichaam als het ware connecteert. Hoe meer die zenuw geactiveerd wordt, hoe beter en veerkrachtiger we ons voelen. 'De communicatie van de nervus vagus verloopt amper voor 20 procent van het brein naar de organen. Voor 80 procent verloopt de communicatie dus van het lichaam naar het brein. Met tDCS gaan we de prefrontale regio in je hersenen stimuleren en dat combineren met ademhalingsoefeningen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat je een echte boost krijgt', klinkt het. Aan de uGent vinden er op dit moment volop experimentele proeven plaats, waar mensen aan tDCS-sessies mogen deelnemen. Eerst wordt je schedel gemeten, daarna krijg je elektrodes op je voorhoofd geplakt. Dan krijg je via een toestelletje 25 minuten lang stroom in je hersenen. Tegelijkertijd doe je allerhande activiteiten: van rekensommen tot ademhalingsessies. De gevolgen zijn eerst subtiel en van korte duur. 'Op het moment van de sessie zelf voel je lichte stroom, wat hooguit een beetje prikt en een beetje onaangenaam voelt', zegt Joni Houfflyn, die mee het onderzoek aan de UGent in goede banen leidt en haar masterproef rond tDCS maakt. 'Eventueel kun je ook fosfenen zien, dat zijn korte lichtflitsen, dat komt als je elektrodes je oogzenuwen raken.' Hoe vaker je de therapie doet, hoe langer je er de gevolgen van voelt. 'Op termijn kan het bepaalde regio's beter en op een meer efficiënte manier doen werken. Door bepaalde zones in je hersenen extra te stimuleren, heeft het invloed op de plasticiteit ervan', klinkt het.Het zou zomaar kunnen dat we deze therapie binnen enkele jaren al preventief zullen gebruiken. Marie-Anne Vanderhasselt en haar team pleiten er momenteel volop voor. 'Ik denk bijvoorbeeld dat jongvolwassenen hier baat bij kunnen hebben', zegt de hoofddocente. 'Ze hebben verschillende stressoren die op hen afkomen: de pandemie, de digitalisatie, de klimaatopwarming. Met tDCS kunnen we hen die extra boost geven zodat ze meer controle en kracht krijgen om met negatieve en stressvolle gedachten te moeten omgaan.'Het is in feite nu al mogelijk om de therapie bij jezelf thuis toe te passen. Online zijn er al heel wat tDCS-headsets beschikbaar. Het is ook geen verrassende trend: je kunt met deze sets je hersenactiviteit op een eenvoudige manier beïnvloeden. Het is ongevaarlijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld electroshocktherapie of magnetische stimulatie en dat maakt het aantrekkelijk als potentiële (zelf)behandelmethode. Hoewel er geen directe gevaren verbonden zijn aan de headsets, waarschuwen experts dat dit toch een gevaarlijke trend kan zijn. 'Het probleem is dat heel wat headsets geen CE-certificaat hebben, en dit certificaat staat garant voor alle EU-eisen qua veiligheid, gezondheid en milieubescherming', zegt Vanderhasselt. 'Je hebt gelukkig een paar uitzonderingen, zoals het Zweedse Flow Neuroscience. Deze headset wordt beschouwd als veilig en effectief medisch hulpmiddel voor thuisgebruik.' Anderzijds is het volgens haar geen goed idee om een headset zelf te gebruiken zonder professioneel toezicht. 'We raden mensen aan om het verantwoordelijk te gebruiken en best ook in een wetenschappelijke context. Behandel het niet als een trend en overdrijf er niet mee.'