In de Taiwanese hoofdstad Taipei hebben zaterdag 170.000 tot 200.000 mensen deelgenomen aan de Pride Parade. Deelnemers zwaaiden met regenboogvlaggen om hun steun uit te spreken voor het onlangs goedgekeurde holebihuwelijk.

Taiwan was in mei het eerste Aziatisch land dat een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht toeliet. Intussen zijn er al meer dan tweeduizend LGBT-koppels getrouwd. Gesterkt door die maatregel, nemen vijf maanden later een recordaantal LGBT-personen en sympathisanten deel aan de Pride Parade in Taipei.

Meer dan tweehonderd organisaties stappen onder de slogan 'homoseksuelen zijn goede buren' mee in de kleurrijke optocht, die tot aan het plein voor de ambtswoning van de president leidt. 'Er is goed werk geleverd met de legalisering van het holebihuwelijk', zegt Ken Tsai, een 32-jarige deelnemer aan de optocht. 'We zouden nu moeten voortgaan en stap voor stap andere problemen moeten aanpakken.'

De deelnemers aan de Pride Parade in Taiwan pleiten onder meer nog voor meer gendergelijkheid en voor een uitbreiding van het holebihuwelijk tot alle buitenlandse partners van hetzelfde geslacht. Momenteel zijn huwelijken met buitenlanders van hetzelfde geslacht in Taiwan enkele toegelaten als die partner afkomstig is van een land dat zelf ook het holebihuwelijk gelegaliseerd heeft. (Belga)