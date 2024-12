Sterrenchef Peter Goossens stopt bij La Rigue in Knokke-Heist

Sterrenchef Peter Goossens stopt als chef bij La Rigue in Knokke-Heist. Het restaurant bevindt zich in hotel La Réserve van Bart Versluys en Marc Coucke. Goossens werkte drie jaar lang om het restaurant uit te bouwen.

Bij de overname van La Réserve in augustus 2021 kondigden Versluys en Coucke aan dat er drie jaar fors zou worden geïnvesteerd om het hotel opnieuw naar de top te brengen. “Vandaag kunnen we met trots stellen dat La Réserve staat waar het thuishoort: in juli 2024 werd de status van 5-sterren superior hotel verworven”, klinkt het.

Goossens kreeg de opdracht om restaurant La Rigue naar een hoger niveau te tillen. Daar is hij volgens Coucke en Versluys in drie jaar tijd in geslaagd. Na drie jaar neemt Goossens nu afscheid van La Rigue. ‘Marc en Bart hadden m’n hulp ingeroepen om La Rigue zo snel als mogelijk op niveau te krijgen. Het was een voorrecht om deel uit te maken van dit prachtige project en La Rigue te zien groeien tot wat het vandaag is’, zegt Goossens. ‘Met het hele team, in de keuken en in de zaal, hebben we keihard gewerkt en ik ben trots op wat we samen hebben bereikt. Het is nu dus tijd aan anderen om La Rigue verder uit te bouwen.’

Versluys en Coucke zijn tevreden over het werk van Goossens. ‘De expertise van Peter was onmisbaar om La Rigue te transformeren tot een culinaire hotspot’, zegt Versluys. ‘Peter heeft La Rigue ontegensprekelijk mee op de kaart gezet. Peter is de grootste culinaire vakman die ik ken en zijn passie is grenzeloos’, klinkt het bij Coucke.

