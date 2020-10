België eindigt op de negende plaats in de gendergelijkheidsindex van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE). Dat is een plaats lager dan vorig jaar. Globaal bekeken haalt de Europese Unie een score van 67,9, wat bewijst dat er nog werk aan de winkel is, zegt Cindy Franssen, lid van de commissie gendergelijkheid in het Europees Parlement.

Elk jaar worden de EU-lidstaten en de EU in haar geheel beoordeeld om na te gaan in hoeverre gendergelijkheid is bereikt. De index werkt met een schaal van 1 tot 100, waarbij 1 staat voor volledige ongelijkheid en 100 voor volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 'Dit jaar eindigt België op de negende plaats op deze index, een plaatsje minder goed dan vorig jaar', zegt Franssen. Met de totale score van 71.4 scoort ons land net iets beter dan het Europese gemiddelde.

Zweden, Denemarken en Frankrijk bezetten net als vorig jaar de top drie. Andere landen die voor ons plaatsnemen in de rangschikking zijn Finland, Nederland, het Verenigd Koningkrijk, Ierland en Spanje. Italië, Luxemburg en Malta maakten de meeste vooruitgang. Achteraan bungelen Griekenland, Roemenië en Hongarije.

Goed in geld en gezondheid

België scoort het best in de domeinen 'geld' en 'gezondheid'. De grootste progressie in vergelijking met de scores uit 2010 is er echter vlak van 'macht'. 'Het aantal vrouwelijke ministers en parlementsleden is de afgelopen jaren toegenomen. Tussen 2010 en vandaag is het aantal vrouwen in raden van bestuur van de grootste beursgenoteerde bedrijven bijna verviervoudigd. De Belgische quotawet heeft zijn effect niet gemist', zegt Franssen. 'Toch scoort België in het domein 'macht' maar 47,9 op 100, wat bewijst dat er nog stappen moeten worden gezet. Europees ligt er alvast een voorstel op tafel dat in alle beursgenoteerde bedrijven minstens 40 procent vrouwen wil in de raden van bestuur.'

Epidemie bedreigt gelijkheid

Globaal bekeken haalt de Europese Unie een score van 67,9, wat volgens Franssen bewijst dat er nog werk aan de winkel is om volledige gendergelijkheid te bekomen. 'We zien jaar na jaar kleine, gestage winsten, maar deze keer hebben we reden tot bezorgdheid. De coronapandemie vormt een ernstige bedreiging voor de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid. Beleidsmakers zullen meer dan ooit de resultaten van onze index moeten gebruiken om inclusieve oplossingen te ontwerpen die gendergelijkheid in onze samenleving bevorderen, zowel tijdens als na de pandemie', aldus nog Carlien Scheele, directeur van EIGE.

