WhisperingLife was het allereerste 'fluisterkanaal' op YouTube. De fluisterende jongedame is vandaag niet meer actief, maar haar kanaal is nog wel te bekijken. Vakantiefoto's, katten die gestreeld worden, voorgelezen gedichten of een stukje Harry Potter, het is technisch ietwat knullig, maar ze is wel een pionier. Dit was haar allereerste video.

