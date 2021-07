De Antwerp Pride vindt plaats van elf tot vijftien augustus. Wie al staat te trappelen om de regenboogwaarden extra hoog in het vaandel te dragen, kan heel de maand augustus het parcours 'Trail of Stories' wandelen. De route loodst je langs dertien portretten, genomen door fotograaf Noortje Palmers.

Antwerp Pride zorgt met 'Trail of Stories' voor een themawandeling in de Antwerpse binnenstad. Via dertien portretten van de hand van Noortje Palmers wandel je langs bijzondere plekjes en ontdek je unieke verhalen van LGBTQIA+ gezichten en allies. De dertien portretten en verhalen zijn van Saskia De Coster, Ingrid Neven en haar gezin, Sidi Larbi Cherkaoui, Inge Onsea, Ann Wauters, Samuel Dali, Charlie De Wulf, Luigina Cristian, Nabeel Waqar & Hasib Khalid, Gael Leung Chong Wo, Jason Piselé, Maggy Doumen. Het wandelparcours is gratis en je kunt kiezen waar je start op de route. In totaal duurt de wandeling ongeveer twee uur. Neem je smartphone mee, want die heb je nodig om de QR-code te scannen en de verhalen te horen.

In het kader van de Antwerp Pride vinden er nog interessante events plaats. Zo staat op veertien en vijftien augustus het Rainbow Rollerskate-event op het programma op het operaplein. Vrijdag 13 augustus is het tijd voor Human Rights Friday in De Studio, Permeke en het Stadspark. (LP)

