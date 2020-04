Niets leukers dan na een lange dag tot rust komen met een deugddoend gezichtsmasker. Meestal kopen we ze in de beautywinkel, maar je kan ze ook heel eenvoudig zelf maken. Expert Zoë van Quickelberge geeft tips.

Zoë van Quickelberge schrijft en blogt over natuurlijke verzorging. In haar boek 'Homemade Beauty' kan je terecht voor meer dan vijftig natuurlijke recepten voor huid en haar. 'Het grootste voordeel aan een gezichtsmasker zelf maken, is dat je perfect weet wat erin zit en niet bang moet zijn voor schadelijke effecten.'

'Een groot deel van de ingrediënten die we normaliter gebruiken is immers goedgekeurd voor gebruik in kleine concentraties, maar niet altijd even geschikt voor de huid. Door bepaalde producten herhaaldelijk te smeren op onze huid stapelen die concentraties zich op. Bovendien zijn kant-en-klare gezichtsmaskers vaak verpakt in plastic en spoelen we de producten gewoon door het putje waardoor ze in het milieu terechtkomen. Dat is allesbehalve een duurzame oplossing.'

Het grootste voordeel aan een gezichtsmasker zelf maken, is dat je perfect weet wat erin zit

Natuurlijk kan je niet zomaar om het even wat op je huid smeren. 'Heb je een vette huid? Kies dan voor een gezichtsmasker dat reinigend werkt. Als je last hebt van een gevoelige huid, gebruik dan een masker dat je huid kalmeert en als je met een droge huid door het leven gaat doe je er goed aan om af en toe je huid te voeden. Pas wel op met etherische oliën. Test je masker altijd voorzichtig uit, want hier kunnen sommige mensen allergisch op reageren.'

Onderstaande gezichtsmaskers vind je allemaal in Zoë's boek.

Voor elk masker geldt na bereiding hetzelfde: breng het aan op je gezicht, hals en eventueel decolleté, maar laat de ruimte rond je ogen en mond vrij. Laat het masker gedurende 20 minuten op je huid zitten en spoel af met lauw water.

Hoe maak ik een gezichtsmasker voor de vette huid?

Groene klei in het masker mineraliseert, groene theepoeder bevat een hoop antioxidanten, lavendel brengt de vette huid in balans en tea tree doet de puistjes en onzuiverheden sneller verdwijnen.

Benodigdheden: groene klei, groene thee, etherische olie van lavendel en tea tree, rozenwater, kom

Meng 1 eetlepel groene klei met een halve eetlepel groene theepoeder. Voeg hier 5 druppels lavendel en 5 druppels etherische olie van tea tree aan toe. Voeg voorzichtig rozenwater toe tot het masker de textuur krijgt van een papje.

Als je geen groene theepoeder hebt, kun je het rozenwater weglaten en een sterke groene thee zetten (eerst laten afkoelen!) en die gebruiken.

Hoe maak ik een gezichtsmasker voor de normale huid?

Wie geen probleemhuid heeft maar wel af en toe geniet van een gezichtsmasker, kan aan de slag met dit blauwe bessenmasker.

Benodigdheden: roze klei, poeder van blauwe bes, rozenwater

Meng 1 eetlepel roze klei met een halve eetlepel blauwe bessenpoeder. Dit poeder bevat een heleboel antioxidanten en is daardoor een weldaad voor elk huidtype. Voeg rozenwater toe tot je een mooie consistentie hebt bereikt.

© iStock

Hoe maak ik een gezichtsmasker voor de gevoelige huid?

Dit huidtype heeft geen baat bij agressieve ingrediënten. Witte klei geeft een milde reiniging, terwijl havermeel verzachtend en kalmerend werkt. Honing werkt antibacterieel in op eventuele ontstekingen en werkt versterkend voor de gevoelige huid. Rozenwater zorgt dan weer voor een mooie consistentie en werkt verzachtend en verkoelend.

Benodigdheden: witte klei, havermeel, honing, rozenwater

Meng 1 eetlepel witte klei met 1 eetlepel gemalen havervlokken en een halve eetlepel honing. Voeg hier voorzichtig rozenwater aan toe tot je een consistent papje krijgt. Door de havermout krijg je een wat brokkeligere structuur.

Hoe maak ik een gezichtsmasker voor de ouder wordende huid?

Als je het gevoel hebt dat je huid er wat dof uitziet, kan je met dit masker van tomaat opnieuw een jeugdige glans krijgen. Tomaat bevat immers lycopeen, een antioxidant, en zou zelfs de productie van collageen verhogen waardoor je huid stevig blijft.

Benodigdheden: tomaat, roze klei

Prak een kwart van een tomaat goed fijn en voeg er een eetlepel roze klei aan toe. Het vocht uit de tomaat zou voldoende moeten zijn om een goede consistentie te krijgen. Voeg indien nodig extra water toe.

© iStock

Hoe maak ik een detox-masker?

Actieve kool is een meester in het aantrekken van verontreiniging. Dit masker is dan ook ideaal na een vermoeiende dag. Zeker de vette huid kan baat hebben bij een masker met actieve kool.

Benodigdheden: actieve kool, klei naar keuze (vette huid: groene klei, droge huid: roze klei, gevoelige huid: witte klei), rozenwater, etherische olie van rozemarijn

Doe 1 eetlepel actieve kool en 1 eetlepel klei in een schone kom. Meng er rozenwater doorheen tot je een handzame pap krijgt. Voeg aan het papje 5 druppels etherische olie van rozemarijn toe en roer goed door. Met dit recept heb je voldoende gezichtsmasker voor eenmalig gebruik.

Zoë van Quickelberge schrijft en blogt over natuurlijke verzorging. In haar boek 'Homemade Beauty' kan je terecht voor meer dan vijftig natuurlijke recepten voor huid en haar. 'Het grootste voordeel aan een gezichtsmasker zelf maken, is dat je perfect weet wat erin zit en niet bang moet zijn voor schadelijke effecten.''Een groot deel van de ingrediënten die we normaliter gebruiken is immers goedgekeurd voor gebruik in kleine concentraties, maar niet altijd even geschikt voor de huid. Door bepaalde producten herhaaldelijk te smeren op onze huid stapelen die concentraties zich op. Bovendien zijn kant-en-klare gezichtsmaskers vaak verpakt in plastic en spoelen we de producten gewoon door het putje waardoor ze in het milieu terechtkomen. Dat is allesbehalve een duurzame oplossing.' Natuurlijk kan je niet zomaar om het even wat op je huid smeren. 'Heb je een vette huid? Kies dan voor een gezichtsmasker dat reinigend werkt. Als je last hebt van een gevoelige huid, gebruik dan een masker dat je huid kalmeert en als je met een droge huid door het leven gaat doe je er goed aan om af en toe je huid te voeden. Pas wel op met etherische oliën. Test je masker altijd voorzichtig uit, want hier kunnen sommige mensen allergisch op reageren.' Onderstaande gezichtsmaskers vind je allemaal in Zoë's boek. Voor elk masker geldt na bereiding hetzelfde: breng het aan op je gezicht, hals en eventueel decolleté, maar laat de ruimte rond je ogen en mond vrij. Laat het masker gedurende 20 minuten op je huid zitten en spoel af met lauw water. Groene klei in het masker mineraliseert, groene theepoeder bevat een hoop antioxidanten, lavendel brengt de vette huid in balans en tea tree doet de puistjes en onzuiverheden sneller verdwijnen. Meng 1 eetlepel groene klei met een halve eetlepel groene theepoeder. Voeg hier 5 druppels lavendel en 5 druppels etherische olie van tea tree aan toe. Voeg voorzichtig rozenwater toe tot het masker de textuur krijgt van een papje.Als je geen groene theepoeder hebt, kun je het rozenwater weglaten en een sterke groene thee zetten (eerst laten afkoelen!) en die gebruiken. Wie geen probleemhuid heeft maar wel af en toe geniet van een gezichtsmasker, kan aan de slag met dit blauwe bessenmasker.Meng 1 eetlepel roze klei met een halve eetlepel blauwe bessenpoeder. Dit poeder bevat een heleboel antioxidanten en is daardoor een weldaad voor elk huidtype. Voeg rozenwater toe tot je een mooie consistentie hebt bereikt. Dit huidtype heeft geen baat bij agressieve ingrediënten. Witte klei geeft een milde reiniging, terwijl havermeel verzachtend en kalmerend werkt. Honing werkt antibacterieel in op eventuele ontstekingen en werkt versterkend voor de gevoelige huid. Rozenwater zorgt dan weer voor een mooie consistentie en werkt verzachtend en verkoelend.Meng 1 eetlepel witte klei met 1 eetlepel gemalen havervlokken en een halve eetlepel honing. Voeg hier voorzichtig rozenwater aan toe tot je een consistent papje krijgt. Door de havermout krijg je een wat brokkeligere structuur. Als je het gevoel hebt dat je huid er wat dof uitziet, kan je met dit masker van tomaat opnieuw een jeugdige glans krijgen. Tomaat bevat immers lycopeen, een antioxidant, en zou zelfs de productie van collageen verhogen waardoor je huid stevig blijft. Prak een kwart van een tomaat goed fijn en voeg er een eetlepel roze klei aan toe. Het vocht uit de tomaat zou voldoende moeten zijn om een goede consistentie te krijgen. Voeg indien nodig extra water toe. Actieve kool is een meester in het aantrekken van verontreiniging. Dit masker is dan ook ideaal na een vermoeiende dag. Zeker de vette huid kan baat hebben bij een masker met actieve kool. Doe 1 eetlepel actieve kool en 1 eetlepel klei in een schone kom. Meng er rozenwater doorheen tot je een handzame pap krijgt. Voeg aan het papje 5 druppels etherische olie van rozemarijn toe en roer goed door. Met dit recept heb je voldoende gezichtsmasker voor eenmalig gebruik.