De Vlaamse regering gaat 2,8 miljoen euro uittrekken om ervoor te zorgen dat overschotten uit onder meer de handel, de horeca en veilingen via verdeelkanalen terechtkomen bij mensen in armoede. Dat maakte Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD) bekend tijdens een bezoek aan een voedseldistributieplatform in Antwerpen.

In Vlaanderen zijn momenteel elf sociale distributieplatformen actief, gebundeld onder de koepel Foodsavers. Ze bieden betaalbare, kwaliteitsvolle voedingsproducten aan maatschappelijk kwetsbare personen en ondersteunen ook bestaande actoren zoals socioculturele en sociale diensten, voedselbanken en vrijwilligersinitiatieven die deze producten verstrekken.

Sinds 2018 investeert de Vlaamse regering per provincie 50.000 euro per jaar in die distributieplatformen. Via een nieuwe projectoproep wil de regering nu zorgen voor een aanbod in heel Vlaanderen. Vzw's, sociale ondernemingen en lokale besturen kunnen tot 30 september een projectaanvraag indienen voor ondersteuning. Distributieplatformen en/of -hubs kunnen maximaal aanspraak maken op 700.000 euro per jaar. De subsidie hangt af van het werkingsgebied van het platform en het aantal personen met een verhoogde kwetsbaarheid in dat gebied. De projectperiode start op 1 december 2021 en eindigt op 30 november 2025.

Win-win

Volgens minister Beke zorgen de distributieplatformen voor veel meer dan alleen betaalbare voeding. 'Ze zorgen voor tewerkstelling, stimuleren een gezonde levensstijl, bouwen aan het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld van mensen die leven in kwetsbare omstandigheden en ontwikkelen een netwerk van welzijnsactoren', zegt hij. '

Dit is niet dé oplossing om armoede te bestrijden, maar wel een heel goed antwoord op noden die er zijn bij gezinnen. Aan de andere kant zorgen de distributieplatformen ervoor dat voedseloverschotten die niet verkocht raken in de winkel of niet geserveerd raken in horeca niet verloren gaan en heel snel bij de juiste mensen terechtkomen.

Toegenomen vraag

De extra middelen zijn volgens Beke zowel nodig om aan een stijgende vraag te voldoen als aan een stijgend aanbod, gezien de groeiende bekendheid van de distributieplatformen bij supermarkten, horecazaken en veilingen. Bij de distributieplatformen van Foodsavers nam de vraag naar voedselhulp vorig jaar met 27 procent toe. 112.500 mensen in armoede deden in 2020 een beroep op Foodsavers, ten opzichte van 88.700 het jaar voordien. In totaal werd 1.750 ton aan voedseloverschotten verdeeld, een stijging met 34 procent.

'De vraag is gestegen en we hebben er moeten op inzetten om daar met onze organisaties aan te kunnen voldoen', zegt Eva Verraes van HERW!N, het collectief van sociale circulaire ondernemers waartoe Foodsavers behoort. 'Corona heeft een belangrijke rol gespeeld: mensen die vroeger nooit een beroep hebben moeten doen op voedselhulp, moesten dat nu wel. We spreken dan over een grote groep mensen die tijdelijk werkloos zijn geworden, vaak mensen die al een laag inkomen hadden en een aantal vaste kosten hebben zoals huur of schoolgaande kinderen.'

