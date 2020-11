Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je op weekend.be.

Het farm-to-table restaurant Tero heeft zich razendsnel omgevormd tot 'traiteur Tero', waar je niet alleen gezonde en lekkere gerechtjes als hummus, gepekelde groenten, pompoensoep of aardappelkoekjes kunt bestellen, maar ook kunt shoppen in het onlinekruidenierswinkeltje met lokale honing, lekkere olijfolie en huisgemaakte granola.

Het aanbod is in een onlineshop gegoten op de website van Tero. Bestellen voor woensdagavond 21 uur om op te halen op vrijdag in Brussel of Bierges. tero-restaurant.com Het wekelijkse afhaalmenu van restaurant Zoethout in Wellen is een ode aan de Limburgse terroir en de Belgische Noordzee. Het menu is tot in de puntjes voorbereid en met de duidelijke instructies tover je topgastronomie op tafel. Het weekmenu vind je op de website. Bestellen kan voor donderdag 12 uur om af te halen op vrijdag of zaterdag. zoethout.beBij Condacum in Kontich kun je boxen afhalen die je door deze harde tijden loodsen. Je kunt kiezen voor een fine dining box om restaurantje te spelen in je eigen huiskamer of voor een comfort box, waarin je volledig klaargemaakte maaltijden voor 2 dagen vindt. Ook troosteten als vidé en stoofvlees kun je er per kilogram bestellen. Het weekmenu vind je via Facebook of Instagram of via de nieuwsbrief. Bestellen kan voor zondagavond met levering op dinsdag of voor woensdagavond voor levering op vrijdag. Gratis levering voor bepaalde postcodes. condacum.be In zijn bistro Wannes Raps in Diest brengt Erwin Bruyninckx een huiselijke keuken zonder bombarie. Hij verheft sobere ingrediënten met veel aandacht tot een edel gerecht. Dat doet hij nu ook opnieuw met zijn 'teekewee'. Elke week kun je een tweegangenmenu bomvol seizoensgroenten en herfstige smaken voor twee personen bestellen. Het weekmenu vind je via Facebook of Instagram, bestellen kan tot woensdagavond, ophalen vrijdag tussen 16 en 18 uur. Het menu kost 45 euro voor 2 personen. wannesraps.be Sinds enkele jaren zorgt Felix François voor een nieuwe wind in het populaire restaurant in Kortrijk dat hij overnam van zijn ouders. In zijn gerechten gebruikt hij nooit meer dan enkele welgekozen ingrediënten, met als resultaat een verfijnde bistrokeuken vol frisse accenten. Zo ook in het takeawaymenu van drie gangen dat je elke weekdag kunt afhalen. Het weekmenu vind je via Facebook of Instagram, bestellen kan tot de dag voordien. Het menu kost 25 euro per persoon. hetvliegendtapijt.be