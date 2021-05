De terrassen zijn weer open, maar takeaway blijft gelukkig op veel plaatsen een mogelijkheid. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je hier.

Kiss the Chef in Oostende

In de categorie 'onder de radar' scoort Kiss the Chef behoorlijk goed. Ondanks de ligging - weinig plekken aan de kust zijn zo toeristisch als de buurt aan de vistrap - is de naam voorlopig nog redelijk onbekend. Ik werd op de hoogte gebracht door een goede vriend met lokale roots. De zaak opende dan ook de deuren tijdens de algemene sluiting van de horeca en stortte zich daarom meteen op takeaway. Die takeaway vind je op de ietwat rommelige website: ofwel kies je een selectie losse gerechten, ofwel laat je de keuze aan chef Juen in de weekendbox voor twee personen (68 euro). Bij die à-la-carteopties heel wat usual suspects zoals tom yam (pikante soep met kip of garnalen), pad krapow (pittige wok met zoete basilicum) en natuurlijk de pad thai (gewokte noedels met tamarinde). Bestellen kan uitsluitend via de telefoon, maar keuren en je verlekkeren doe je uitgebreid op de sociale media. kissthechef.be Het Groen Kwartier, de site aan de zuidkant van Antwerpen waar ooit het Militair Hospitaal te vinden was, is de afgelopen tijd een voedzame bodem voor lekker eten gebleken. Nick Bril, poulain van Sergio Herman, zwaait de plak in The Jane en de keuken van August, maar in zijn schaduw kiemen tal van andere zaken en projecten. Apo's is zo'n ontkiemd zaadje en wordt stilaan een prachtige bloem. In normale tijden is het een van de betere ramenbars in Antwerpen, dezer dagen een laagdrempelige Japanse snackbar voor grote en kleine hongertjes. Ik haal er zelf het liefst een bentobox, een typisch lunchpakket met tempura van groenten of vis en overheerlijke onigiri (rijstballetjes). De ramen kun je klaargemaakt en gloeiend heet afhalen, maar er is ook de mogelijkheid om thuis alle componenten samen te voegen. Voor de meest up-to-date menukaart (met menuformules en allerhande specials) kijk je best op de sociale media, maar nog beter is om even te bellen. aposantwerp.com Visionairs zijn van alle tijden en van alle momenten. Chef Pieter Lonneville mogen we gerust dat predicaat toedichten. Hij bedacht jaren geleden al dat een traiteurzaak aan je restaurant koppelen misschien wel slim zou kunnen zijn. Als mensen lekker eten in je zaak, nemen ze graag een extra bordje uit jouw keuken mee huiswaarts, toch? Toen 2020 besloot verrassend uit de hoek te komen, was dat voor Tête Pressée nauwelijks een probleem. De focus werd op de eetwinkel gelegd, de rest is geschiedenis, zo blijkt op de website. De opties zijn legio: van blauwe kreeft Belle Vue, gedresseerd en klaar om te serveren, tot porties vacuüm verpakte lamsnavarin of koeientong in madeira. Verder zijn er aperohapjes, desserts en zelfs een saladbar die je per gewicht kunt bestellen. Wie van planning houdt, bestelt thuis op het gemak en kiest een afhaalmoment of laat thuis leveren. Voor zij die nog wel een dagelijkse activiteit kunnen gebruiken, is de winkel ook gewoon geopend. De duidelijke en overzichtelijke website verstrekt alle informatie. tetepressee.be