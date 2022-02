Designers delen de recepten van hun favoriete gerechten, comme chez le couturier.

Annalisa Paresi, ontwerpster van Maliparmi. Annalisa nam het Italiaanse modemerk over van haar moeder. Ook haar dochter is intussen in het familiebedrijf gestapt.

Voor 2 personen160 g mezze penne (ik hou van pasta van het merk Rummo), 100 g pompoen, 100 g wortel, 100 g courgette, een handvol rucola, koudgeperste extra vergine olijfolie, zout en peper, grana padano, 36 maanden gerijpt.Bereidingswijze1. Snijd de courgettes en wortelen in staafjes. Stoof ze aan in een eetlepel olijfolie, dek de pan af met een deksel en laat 5 minuten garen tot ze beetgaar zijn.2. Snijd ook de pompoen in staafjes en gaar in een voorverwarmde oven van 180°C gedurende 10 minuten.3. Snijd intussen de rucola met een keukenschaar in grove stukken. Plaats in een serveerkom en maak aan met olijfolie, zout en peper.4. Kook de pasta gaar in een ruime hoeveelheid gezouten water. Giet af en meng met de rucola. Voeg ook de andere groenten toe en meng goed. Bestrooi de pasta met fijngeraspte grana padano en besprenkel met wat extra olijfolie.TIP: pasta koken doe je door in een grote kookpot 1 liter per 100 gram pasta aan de kook te brengen. Laat al dente koken zonder deksel op een hoog vuur en roer regelmatig.Giorgio Armani, ontwerper en eigenaar van de merken Giorgio en Emporio Armani. In 1998 opende hij zijn eerste restaurant in Parijs. Intussen zijn er meer dan twintig wereldwijd.Voor 6 à 8 personenVoor de vulling600 g ricotta, 600 g spinazie, 1 ei, 200 g Parmezaanse kaas, fijn geraspt, zoutVoor het deeg600 g fijne bloem (bv. type 00), 4 eieren, beetje warm water, een snuf zoutVoor het serverenExtra Parmezaanse kaas, een klont boter, gesmolten tot hij schuimtBereidingswijze1. Zeef voor het deeg de bloem in een grote mengkom. Maak een kuiltje in het midden en breek hierin de eieren. Voeg het zout toe. Kluts met een vork de eitjes terwijl je er steeds wat meer bloem onder mengt. Doe dit tot alle bloem is opgenomen. Voeg wat warm water toe als het deeg te droog is. Laat het deeg 5 minuten rusten en kneed het daarna met bebloemde handen tot het mooi elastisch wordt. Kneed ongeveer 10 minuten. Wikkel het deeg daarna in plasticfolie en laat het een halfuur rusten op kamertemperatuur.2. Maak in de tussentijd de vulling door de spinazie te wassen en vervolgens te stoven (je hebt geen vetstof nodig, enkel het water dat nog aan de blaadjes hangt van het wassen is voldoende). Laat de spinazie even afkoelen, knijp er zoveel mogelijk vocht uit (zodat je geen waterige vulling krijgt) en hak fijn.3. Meng de gehakte spinazie onder de ricotta, voeg het ei en de geraspte kaas toe en meng tot een homogeen geheel. Proef (als je rauwe eieren mag eten) en kruid eventueel bij met wat zout.4. Maak van het deeg een aantal dunne lappen. Dit kun je doen met behulp van een pastamachine. Verdeel het deeg in 6 kleinere porties en vorm het met de hand tot een rechthoek. Haal het deeg door de machine op de grootste stand en herhaal dit terwijl je de machine telkens aanpast naar een fijnere stand. Je kunt het deeg ook met de hand uitrollen met een deegrol, gebruik voldoende bloem zodat het deeg niet aan je werkvlak blijft plakken.5. Snijd ruiten van het deeg van zo'n 4 cm. Leg er een lepeltje vulling in en sluit de deeglapjes. Als je dit op de traditionele manier wilt doen, met een mooi vlechtpatroon in het midden, is het handig even een filmpje ervan op YouTube te bekijken. Als je de zoekterm tortelli piacentini con la coda ingeeft, kom je terecht bij een duidelijke video.6. Breng een grote pot gezouten water aan de kook en kook de tortellini in enkele minuten gaar (eventueel in verschillende porties, afhankelijk van de grootte van de kookpot). Haal ze uit het water en serveer met gesmolten boter en geraspte kaas.Jean Touitou is de oprichter van A.P.C., het Franse merk dat bekendstaat om zijn tijdloze snits voor mannen en vrouwen.Voor 4 personen1 ui, in halve maantjes gesneden, 1,5 kg rundvlees, in blokjes, 500 g merguez, in stukken, 2 à 3 glazen olijfolie, 100 g mloukhia*, 3 laurier-blaadjes, 6 tenen look, fijngemaakt in de vijzel, 3 tl korianderpoeder1 tl venkelzaad, gemalenBereidingswijze1. Verwarm een kookpot met zware bodem. Stoof hierin de ui aan in een geut olijfolie. Kruid met zout en stoof tot de ui zacht is. Haal de ui uit de pot en braad in de olie het vlees en de merguez aan tot het bruint aan alle kanten (binnenin moet het niet gaar zijn, het stooft net als stoofvlees gaar in de saus). Doe dit eventueel in een paar keer naargelang de grootte van je kookpot.2. Haal ook het aangebraden vlees uit de kookpot. Doe de extra olie in de pot en laat warm worden. Voeg hier de mloukhia aan toe en roer tot je een groen papje krijgt. Voeg de ui en het vlees opnieuw toe. Voeg voldoende kokend water toe om het vlees ruim onder te zetten.3. Kruid met de laurier, look, koriander en venkel en zout. Laat de stoofpot twee à drie uur sudderen op een zacht vuurtje. De inhoud zal reduceren en de olie zal komen bovendrijven. De consistentie van de saus zal lijken op die van bechamelsaus (maar met een donkergroene kleur)4. Serveer het gerecht met veel brood en eventueel wat verfrissende salades.*Mloukhia is de naam van het gerecht, maar ook van het groene poeder dat dit gerecht zijn kleur geeft. Het groene poeder is gemaakt van gedroogde en vermalen bladeren van een type wilde spinazie, met een aromatische en lichtjes zure smaak. Je kunt het vinden in winkels met specialiteiten uit Tunesië of Egypte. Vaak vind je het nog in de vorm van hele bladeren (zo wordt het vaker gebruikt in Egypte). Dan kun je de bladeren zelf in een keukenmachine tot een fijn poeder malen. Een andere naam voor dit kruid dat vaak gebruikt wordt is corette.TIP: als je geen merguez gebruikt, kun je wat anijszaad en een kneepje harissa nemen om de smaak van de merguez in het gerecht te krijgen.De Turkse Begüm Kiroglu lanceerde haar juwelenmerk Begüm Khan in 2012. Haar accessoires zijn geïnspireerd door de natuur en het Ottomaanse Rijk.Voor 1 grote kookpot500 g ongekookte tarwe- of gerstkorrels, 250 g kikkererwten in blik, uitgelekt gewicht, 250 g witte bonen in blik, uitgelekt gewicht,50 g ongekookte rijst,3 el gedroogde rozijnen,8 gedroogde abrikozen, in stukjes gesneden,8 gedroogde vijgen, in stukjes gesneden, 600 g suiker, 2 kaneelstokjesOptioneel2 el sinaasappelzeste (van 1 sinaasappel), 1 el citroenzeste, 2 el rozenwaterVoor de afwerking1 granaatappel, de zaadjes, 3 el pijnboompittenBereidingswijzeDe avond voordien1. Doe de tarwe of gerst in een kookpot en zet ruim onder water. Breng aan de kook, dek af met een deksel en draai het vuur lager. Laat 10 minuten zachtjes sudderen.2. Neem van het vuur en laat de granen een nacht afkoelen en weken.De volgende dag3. De granen zouden het meeste (of zelfs alles) van het vocht moeten hebben opgezogen. Spoel de kikkererwten en de bonen en voeg ze toe aan de kookpot, samen met de kaneel, rijst, suiker, gedroogde vruchten en optioneel het rozenwater en de citruszeste.4. Voeg wat extra water toe zodat alle ingrediënten ruim onderstaan. Breng het geheel aan de kook.5. Roer voorzichtig met een houten lepel terwijl het mengsel kookt tot het indikt (voeg eventueel wat water toe als het te droog wordt). Test of de rijst en de granen gaar zijn.6. Haal van het vuur en vul dessertkommetjes of één grote kom met de pudding. Laat afkoelen, dek af en zet enkele uren in de koelkast.7. Garneer de pudding voor het serveren met de granaatappelpitten en pijnboompitten. Je kunt ook nog extra gedroogd fruit toevoegen.TIP: als je een stevige versie van de pudding wilt, kun je ook nog 1 à 2 tl gelatine in poedervorm toevoegen tijdens het koken. Met deze hoeveelheden van Begüm heb je voldoende om minstens 15 mensen een dessertje voor te zetten. Tenzij je een groot feest geeft, kun je de hoeveelheid dus halveren of zelfs een kwart van de hoeveelheid gebruiken.Jérôme Dreyfuss begon twintig jaar geleden met zijn gelijknamige tassenmerk. Hij is getrouwd met ontwerpster Isabel Marant. Samen hebben ze één zoon, Tal.Voor 4 à 6 personen250 g donkere chocolade, in stukken gehakt, 6 eiwittenBereidingswijze1. Klop de eiwitten tot zachte pieken. Smelt de chocolade met wat warm water in een kookpot op een laag vuurtje (als de consistentie te brokkelig wordt bij het smelten, voeg dan nog wat extra warm water toe tot je een mooie, gladde chocoladesaus krijgt).2. Giet de chocolade over in een mengkom en voeg hier het opgeklopte eiwit aan toe. Roer zacht (bij voorkeur met een spatel) tot alles gemengd is tot een homogeen geheel.3. Doe in individuele porties of één grote kom, dek af en plaats minstens 2 uur in de koelkast.