Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je hier.

Sir Kwinten, Lennik

In het Pajottenland organiseren restaurant Sir Kwinten en de moderne pub Ferment, horecazaken onder dezelfde koepel, een gezamenlijk afhaalconcept. Sir Kwinten zorgt voor de eerder high end opties op het menu: grietbot met geplette aardappel, Mechelse koekoek en een voorgerecht met hopscheuten. Ferment zorgt voor toegankelijke opties met bijvoorbeeld garnaalkroketten en vol-au-vent met verse frietjes. Het vaste menu voor de besluitelozen is ook een optie. Om er zeker van te zijn dat de organisatie en logistiek van de takeaway vlot verloopt, wordt zelfs een derde partner ingeschakeld. Het Krekelhof verzorgt normaal grote feesten en banketten, maar wendt die expertise nu aan voor de vlotte bedeling en bediening. Enkel te bestellen voor vrijdag en zaterdag en vanaf 100 euro is er gratis levering binnen een straal van 15 km. Informatie vind je op de handige websites van de drie zaken. sirkwinten.be ferment.be krekelhof.be Hertebos was sinds jaar en dag een klinkende naam in de Antwerpse Voorkempen. Na de sluiting en lange leegstand leek de naam en faam voor altijd verloren te zullen gaan. Maar daar dachten Yoshi Mariën en partner Yasmine Bogaert anders over. Zij staken de handen uit de mouwen en heropenden de deuren van het nieuwe Hertebos; een buurtbistro met een opgefriste, eigentijdse kaart. Van die kaart kun je dezer dagen bestellen voor vrijdag, zaterdag of zondag. Op de website krijg je de keuze per gerecht of een menuformule, uit te breiden met 'teasers'; kleine hapjes voor bij het aperitief. Een aspergevelouté met paling of picanha van kalf met bloemkool en tomaat zouden mij alvast erg gelukkig maken. Bestellen kan tot een dag op voorhand en doe je best telefonisch. hertebos.be Niet eens zo lang geleden wisten de meesten onder ons nauwelijks hoe 'kimchi' precies gespeld werd, laat staan hoe het zou moeten smaken. De Koreaanse keuken was onbekend en onbemind, een culinaire blinde vlek. Gelukkig kwam daar de laatste tijd verandering in met tal van nieuwe zaken die hun mosterd haalden op het Koreaanse schiereiland. Een van de pioniers moet zonder twijfel Maru zijn, ondertussen een vaste waarde in het Brusselse. Een tafel bemachtigen in Maru is altijd een feest, de sfeer is er ongezien en het eten smaakvol. De beleving moet je er even bij denken, maar je kunt er wel gewoon afhalen. Bulgogi (gemarineerd rundvlees op de barbecue), bibimbap (warme rijst met groenten en een eitje) en andere klassiekers vind je op het menu. De volledig gefrituurde kip met koolsla en gepekelde spruitjes bestel je een paar dagen op voorhand, maar dat is het waard. En uiteraard zijn er bokalen met huisgemaakte kimchi. Het is even zoeken naar de juiste informatie, maar de sociale media vertellen alles wat je weten moet. instagram.com/marubru of facebook.com/marubrussels