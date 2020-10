Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je op weekend.be

Lento

Omdat vegan al lang geen scheldwoord meer is. Omdat nu misschien het ideale moment is om je dieet een plantaardige boost te geven. Lento laat je kiezen tussen een drie- en viergangenmenu en biedt dat aan op vrijdag en zaterdag. Op de website vind je de keuzeopties voor elke gang, zoals een risotto met bospaddenstoelen en cashewburrata of een gevulde courgette seafood style met aardappelpuree. Winnaar van de Belgian Vegan award voor beste diner in 2019. Voor donderdagavond bestellen, meer info op info@lentohasselt.be. Zuivelmarkt 34, 3500 Hasselt, lentohasselt.be Ook bij Magma in Mechelen kennen ze intussen het klappen van de zweep. Zij presenteren een meeneemversie van hun kaart, waaronder hun fantastische pizza's en brood uit de houtoven. Daar komt nu een extra optie bij: bokalen met huisgemaakte bereidingen voor nu of later, koud of warm. Zo is er kruidige ratatouille, ingelegde tomaten van late pluk en de dirty cheese, iets wat het midden houdt tussen een smeerkaas 2.0 en een dip met pit. En voor wie wil, is er ook een mooie selectie wijn. Feest! Vanaf 29/10, van donderdag tot zaterdag. Via de webshop of telefoon. Borzestraat 5, 2800 Mechelen, takeaway.magma.be Voor wie deze herfstvakantie over de taalgrens verblijft, is er goed nieuws. Bij L'air du temps worden de komende vier weken alle ingrediënten die normaal in het restaurant verwerkt worden particulier verkocht in een pop-upshop. Om de continuïteit van restaurant en artisanale leveranciers te garanderen, maar ook om de laatste oogsten uit eigen moestuin niet verloren te laten gaan. Verwacht wilde eend uit Namen, steak van Aberdeen Angus en verse shisobladeren, recht van het veld. Elke week tijdens de lockdown, dinsdag tot zaterdag, tussen 13 en 19 uur. Rue de la Croix Monet 2, 5310 Éghezée, airdutemps.be Normaal vind je op het menu van Camino vooral Aziatische gerechtjes met een kwinkslag naar Los Angeles. Normaal is echter weer even niet aan de orde en dus schakelt het restaurant snel om. Het biedt takeawayhamburgers met verantwoord vlees en broodjes van eigen makelij. Als bijgerecht geen typische frietjes, maar gezonde bereidingen met de groenten van bioboerderij Oogstappel, zo blijven ze daar ook niet met hun oogst zitten. Om alles door te spoelen zijn er blikjes Benny, een hoppige pils van het huis. Vanaf 29/10, van donderdag tot zondag, afhaal of via de gekende platformen. Muntstraat 4, 2000 Antwerpen, caminoantwerp.be