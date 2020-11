Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je hier.

Bistrot Miro Borgerhout

In de schaduw van het statige districtshuis van Borgerhout kookt Michael Roelants al sinds 2012 klassiekers uit de bistrokeuken. Tijdens de eerste lockdown koos de prille vader bewust voor tijd met zijn gezin, maar nu komt hij met een ijzersterk concept voor afhaalgerechten. Elke week is er een nieuw menu met verschillende opties in de voor- en hoofdgerechten en eventueel kaas of dessert achteraf. Dat lees je wel vaker, maar een systeem van servies met een waarborg om de afvalberg te verkleinen is een lumineus idee. Geen extra bergen plastic bij je thuis, wel zalige wildterrine of pladijs met sauce normande. Telefonisch bestellen voor afhaal op donderdag, vrijdag of zaterdag, tot 15 uur de dag zelf. Menu via de sociale media.@bistrotmiro Toegegeven, ik ben fan van wat er in Couvert Couvert gebeurt. En bijgevolg ook razend benieuwd naar hun lockdown takeaway Classic-Classic. Het driegangenmenu (45 euro) met een fles Nebbiolo lijkt de meest voor de hand liggende optie. Maar een huisgemaakte lobster roll of fazant op Brabantse wijze voor 2 personen kan ook zomaar. Haast je! Bestellen doe je via info@couvertcouvert.be of per telefoon. Meer info op de website. couvertcouvert.beIk weet dat het wat minder mag zijn met vlees. Maar als restaurant Carcasse, het verlengstuk van slagerij/kwekerij Dierendonck, beslist om takeaway op te starten, is dat moeilijk te weerstaan. Wie zit in deze donkere dagen niet te wachten op een stoofpotje van runderwang met spruiten en stoemp met boerenkool? Of parmentier van ossenstaart en oesterzwam? Snuister zelf alvast door de uitgebreide menukaart, met eveneens een mooie selectie wijnen, en verlekker je naar hartenlust. De kers op de taart is dat bestellingen vanaf 50 euro gratis aan huis worden geleverd. Jammer genoeg alleen in de regio Westkust-Veurne. Een verhuis dringt zich op. Alle info (bestellingen, afhaalmomenten en data) vind je online. carcasse.be Tot een paar jaar geleden vond je aan de Vrijheid 136 in Hoogstraten restaurant Lewis. Maar deze eetplek verhuisde naar hartje Antwerpen en in de plaats kwam Resto 136: een bed and breakfast én een buurtbistro met eigentijdse kaart. Resto 136 houdt zich flink in deze gekke tijden en voorziet de Noorderkempen van verfijnd voedsel. Op dinsdag, de week is dan nog pril, is er een 'wat schaft de pot'-optie: één dagschotel, one size fits all. Tijdens het weekend kan er meer. Er is een vast menu voor 39 euro per persoon of tal van opties à la carte (king crab met citroenboter). Er is tevens een optie voor kinderen. En er is brood en opgeklopte boter bij elke bestelling! Alle info en bestellingen via de website, afhalen kan 's middags of 's avonds. takeaway.resto136.be