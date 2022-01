Niemand minder dan tweesterrenchef Bart De Pooter van Pastorale** opent dit jaar maar liefst twee restaurants in het Autograph Collection Hotel by Marriott. WILD|n, gelegen in de oudste zaal van het hotel, zal het eerste plant-based fine dining restaurant zijn in Antwerpen. PLANT|n, het casual zusje van WILD|n, voorziet hotelgasten in al hun wensen van ontbijt tot diner.

Beide hotels zijn ook toegankelijk voor foodies die niet in het hotel verblijven. Sapphire House Antwerp en PLANT|n openen de deuren half april. WILD|n wordt verwacht in mei.

Plantbased

Uniek is het feit dat naast WILD|n en PLANT|n, de gehele culinaire hotelbeleving volledig plant-based zal zijn, van roomservice tot minibar, én dit alles onder leiding van Chef De Pooter. Sapphire House Antwerp is hiermee het allereerste hotel dat een volledige plant-based ervaring biedt aan haar gasten. ' Nu krijg ik de kans om mijn roots naar Antwerpen te brengen en een plantaardige identiteit te geven aan Sapphire House Antwerp, van het ontbijt tot het diner', klinkt het bij De pooter.

Centrum Antwerpen

En over De Pooters roots gesproken: die liggen 18 kilometer verderop, in het landelijke Reet, tussen de velden van de Rupel, Nete en Schelde. 'Hoewel Pastorale het enige tweesterrenrestaurant was van de provincie Antwerpen, werden we nooit als Antwerps restaurant beschouwd', zegt De Pooter. 'Nu krijg ik de kans om mijn roots naar centrum Antwerpen te brengen en een plantaardige identiteit te geven aan Sapphire House Antwerp, van het ontbijt tot diner.'

Pastorale werd eerder in 2018 door We're Smart World uitgeroepen tot 'Best Vegetable Restaurant of Belgium'.Volgens Bart is de tijdsgeest én Antwerpen rijp om in dit avontuur te stappen. 'Antwerpen, één van de meest avantgardistische steden, biedt enorm veel potentieel en staat open voor inventieve, plantaardige gastronomie.'

