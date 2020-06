Garnalen uit de Noordzee worden standaard verscheept naar Marokko om daar gepeld te worden. Daar steekt corona nu echter een stokje voor, en dat voel je in de supermarkt.

Noordzeegarnalen worden dan wel vlakbij gevangen, toch leggen ze vaak heel wat kilometers af voor ze in de winkel terechtkomen. De zeediertjes worden na vangst immers verscheept naar Marokko om daar goedkoop te worden gepeld en vervolgens netjes verpakt in plastic bakjes in onze winkels te belanden. Dat systeem staat vandaag onder druk, nu Marokko nog in de ban is van erg strenge coronamaatregelen. Volgens De Standaard kan een groot deel van de bevolking zich er nog niet verplaatsen en zijn de meeste pelfabrieken momenteel gesloten. Daardoor zijn gepelde garnalen in onze supermarkten nu eerder schaars.

Dat klinkt misschien wat vervelend voor wie van garnalen houdt, maar eerlijk? Wij zien er eerder een opportuniteit in om de 'echte' noordzeegarnaal te leren kennen. Van de ongepelde beestjes is het aanbod immers groot genoeg. Het kost wat meer werk (daarmee helpen we je verder in dit artikel), maar de voldoening is minstens net zo groot.

Vers?

Gepelde garnalen zijn op het moment dat ze in de winkel terechtkomen immers vaak al weken of zelfs maanden oud. De reis heen en weer naar Marokko neemt al snel twee weken in beslag, en eenmaal terug in ons land blijven de gepelde garnalen nog lang liggen. De Nederlandse Consumentenbond constateerde onlangs nog dat er bij Albert Heijn wel vier maanden kunnen zitten tussen de vangst en de uiterste verkoopdatum. De meest verse exemplaren vond de organisatie bij Aldi, en zelfs die waren al 33 dagen oud.

Die lange bewaring komt met een prijs, want om de snel bederfelijke diertjes te kunnen bewaren, worden ze behandeld met conserveermiddelen als benzoëzuur of sorbinezuur. Er duiken ook regelmatig andere additieven op, bijvoorbeeld om het smaakverlies door de ouderdom te maskeren. Deze 'hulpmiddelen' moeten niet vermeld worden op de verpakking. Smakelijk? Niet meer als je eenmaal de smaak van versgepelde garnalen gewoon bent.

Zelf doen

De natuurlijke smaak van verse garnalen is eerder te omschrijven als zoet dan zout. Zelf ontdekken? Grijp dan de huidige schaarste aan als ultieme kans om zelf aan de slag te gaan met verse exemplaren. Die worden meteen na vangst gekookt en liggen dezelfde dag nog in de viswinkel. Een verse garnaal herken je aan de harde schaal, waardoor hij betrekkelijk makkelijk - oefening baart kunst - te pellen is. Dat doe je idealiter in gezelschap, keuvelend over het nieuws van de dag, en met een aperitief erbij.

Enkele stappen om dat te doen: Neem de kop en de staart vast tussen je duimen en wijsvingers en trek de garnaal recht. Draai voorzichtig aan het staartstuk zodat dat loskomt. Trek het staartstuk naar achter. Pel eventueel achterblijvende schalen van het garnaalvlees en trek de kop los.

Vers gepelde garnalen zijn heerlijk in een tomate-crevette, als garnering bij een visgerecht of met wat (zelfgemaakte) mayonaise of aïoli, als aperitiefhapje. Een bijkomend voordeel als je zelf garnalen pelt, is dat je achteraf beschikt over een berg schaaltjes en koppen. Smijt die zeker niet zomaar weg! Ze bevatten immers erg veel smaak en er zelf een bouillon van trekken is eenvoudiger dan het lijkt.

Een basisrecept voor garnalenbouillon: Verhit olijfolie in een kookpot en fruit er de schalen van 500 g garnalen in. Voeg een grof gesneden sjalot, wortel en stengel selder aan toe en laat nog even meestoven. Blus met een stevige scheut cognac en flambeer. Voeg wanneer de laatste vlammetjes gedoofd zijn nog twee eetlepels tomatenpuree toe en laat nogmaals twee minuten stoven. Roer goed om. Voeg een kruidentuiltje, peperkorrels en een beetje grof zout toe en water tot de schalen net onder staan. Laat een halfuur zacht pruttelen. Giet daarna door een fijne zeef. De bouillon is nu klaar om meteen te gebruiken (bijvoorbeeld als basis van een vissoep of garnaalkroketten), of om in te vriezen.

De allergrootste uitdaging tijdens het zelf pellen van garnalen? Jezelf weten te beheersen om ze niet allemaal al pellend al in je mond te steken. Smakelijk!

