De Taiwanese roots van de zusjes Liu en Lin inspireren de veganistische menukaart. (***)

Liu Lin is het veganistische restaurant van de zussen Liu en Lin. De zussen kregen de liefde voor gezond en plantaardig eten ingelepeld door hun moeder. Hun Taiwanese roots inspireren de kaart van hun restaurant, waar ze snelle, gezonde gerechten serveren in een frisse setting. Ondernemen met respect voor hun principes is voor de zussen enorm belangrijk - Liu deed het al eerder met haar vegan restaurants in Leuven en Lin met haar eigen vegan kledinglijn. Het veganisme verbond hen om samen een nieuw concept op te zetten. Brussel lon...

Liu Lin is het veganistische restaurant van de zussen Liu en Lin. De zussen kregen de liefde voor gezond en plantaardig eten ingelepeld door hun moeder. Hun Taiwanese roots inspireren de kaart van hun restaurant, waar ze snelle, gezonde gerechten serveren in een frisse setting. Ondernemen met respect voor hun principes is voor de zussen enorm belangrijk - Liu deed het al eerder met haar vegan restaurants in Leuven en Lin met haar eigen vegan kledinglijn. Het veganisme verbond hen om samen een nieuw concept op te zetten. Brussel lonkte omdat de vraag naar plantaardig eten in de hoofdstad het aanbod ruimschoots oversteeg. Op de kaart zie je bij een aantal gerechten 'mock meats' tussen de ingrediënten staan. Dit zijn plantaardige imitaties van vis of vlees, gemaakt van soja, tofoe of tarwe. Iets typisch uit Taiwan, waar ook vleeseters tijdens bepaalde periodes vegetarisch eten. Overtuigde groente-eters vinden dit misschien niet nodig, maar de missie van Lin en Liu is om zoveel mogelijk mensen te verleiden om te kiezen voor plantaardig. En dan kan zo'n imitatiekippetje wonderen doen. Bestellen doe je aan de toog en in een oogwenk krijgen we een aantal kommen stomend eten voor onze neus. Een frisse noedelsoep op basis van een heerlijke frisse bouillon van citroengras, limoenblad en chili is licht, aromatisch en zit vol verse groenten (16 euro). De gele kokoscurry is mild van smaak (15 euro). De kom met rijstnoedels, stukjes 'kip', gebakken groenten, pinda en verse kruiden is heerlijk in zijn eenvoud (13,50 euro). Uit de drankenijskast kiezen we een kombucha van het Gentse merk Yugen en ontdekken we nog andere kleinschalige merken. Als dessert krijgen we een potje vegan chocomousse (3,5 euro), gemaakt van zijdetofoe en pure chocolade: krachtig van smaak en zijdezacht van textuur. Ook wie een klassieke chocomousse gewoon is lepelt dit razendsnel naar binnen: heerlijk! Liu Lin overtuigt vleeseters én vegans met simpele, verse en gezonde fastfood. Na het afrekenen sturen de zussen ons nog naar Buddy Buddy aan de Louisalaan, een plant-based café én een nut butter atelier. Ze maken hier heerlijke notenboters én mixen er bijzondere drankjes mee. De vegan scene in Brussel is érg de moeite.