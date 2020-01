Yust zet in op het sharingconcept met een spijskaart vol trendy gerechtjes. (**)

Voorjaar 2019 opende in Berchem, in de voormalige Ateliers de Téléphonie et l'Électricité, een cohousingconcept met achterliggende sociale dimensie. Het project, dat de naam Yust draagt (Young Urban Style), poogt het communitygevoel te stimuleren en het sociaal isolement tegen te gaan en speelt in op de woontrend van flexibel wonen met formules voor korte en lange verblijven. Het gebouw dateert van eind negentiende en begin twintigste eeuw, werd bekend onder de taalneutrale naam Atea en diende als opslagplaats voor brouwerij De Koninck. In het gebouw, dat werd geïnventariseerd als waardevol bouwkundig erfgoed, tref je originele woonvormen, waarbij de bewoners van 75 studio's kunnen samenkomen in gemeenschappelijke ruimtes. Op de eerste verdieping bevindt zich een hotel met 153 bedden in gemeenschappelijke dorms en in traditionele hotelkamers. De bewoners mogen gebruikmaken van deelruimtes, zoals een binnenplaats met verticale tuin, een dakterras, vergaderzalen en coworkinglocatie. Ook de wasserijservice en de fietsen worden gedeeld. Verder doet het pand ook dienst als eventlocatie, pop-upruimte en volwaardig restaurant voor een ontbijt, lunch, afterworkdrink en een maandelijkse zondagse brunch. Voor de geslaagde eclectische inrichting tekenden Stephanie Parein en Caroline De Cuyper. Door het gebruik van vintage interieurelementen en tweedehandsmeubels is het decoduo erin geslaagd om een behaaglijke, doorleefde sfeer te creëren. Wij waren in de ban van de warm gedecoreerde, open industriële ruimte. De spijskaart geeft trendy gerechtjes weer, en Yust zet in op het sharingconcept. Chef Laurens Jasperse studeerde beeldende kunsten en koos uiteindelijk voor de keuken. Hij goochelt met ingrediënten en wereldse invloeden. Wij degusteerden het experience menu, dat bestond uit acht gevarieerde gerechtjes met wereldse invloeden. Wij hadden de indruk dat de chef een beetje boven zijn kunnen werkt, wat ons er niet van weerhield om knus te smikkelen. Voor grote gastronomie ben je hier echter aan het verkeerde adres en daar zijn de vriendelijke prijzen ook niet naar.