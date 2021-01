Orange wine prijkt steeds vaker op de kaart van de betere horecazaken. Soms wordt hij weggezet als modeverschijnsel, of als inferieur aan zijn rode en witte tegenhangers. Maar het tegendeel is waar: orange wine is uiterst interessant, heeft veel potentieel en kan waanzinnig lekker zijn.

Hoe vreemd het ook klinkt, 'wit op de manier van rood' is de eenvoudigste manier om uit te leggen hoe orange wine gemaakt wordt. Een cruciale stap in het maken van rode wijn is immers de schilweking of maceratie, een stap die doorgaans overgeslagen wordt bij de methode van witte wijn. Na het oogsten van de druiven worden de druiven eerst gekneusd, zodat het sap van de schillen en steeltjes vrijkomt. De stap die hierop volgt is de fermentatie van dit sap, wat ervoor zorgt dat het eindproduct wijn is. Bij het maken van witte wijn laat men alleen het pure druivensap vergisten, terwijl bij rode wijn na het kneuzen de schillen en steeltjes erin meegaan. Orange wine zit ergens tussenin: men gebruikt witte druiven, en laat de schillen en steeltjes in het sap tijdens het fermentatieproces. De wijn krijgt zijn oranje kleur door de fenolen aanwezig in de schil.

...

Hoe vreemd het ook klinkt, 'wit op de manier van rood' is de eenvoudigste manier om uit te leggen hoe orange wine gemaakt wordt. Een cruciale stap in het maken van rode wijn is immers de schilweking of maceratie, een stap die doorgaans overgeslagen wordt bij de methode van witte wijn. Na het oogsten van de druiven worden de druiven eerst gekneusd, zodat het sap van de schillen en steeltjes vrijkomt. De stap die hierop volgt is de fermentatie van dit sap, wat ervoor zorgt dat het eindproduct wijn is. Bij het maken van witte wijn laat men alleen het pure druivensap vergisten, terwijl bij rode wijn na het kneuzen de schillen en steeltjes erin meegaan. Orange wine zit ergens tussenin: men gebruikt witte druiven, en laat de schillen en steeltjes in het sap tijdens het fermentatieproces. De wijn krijgt zijn oranje kleur door de fenolen aanwezig in de schil. Orange wine, skin contact wine, maceration wine, of simpelweg oranje wijn, is een type wijn waarbij de schilweking zorgt voor een complex, aromatisch en uiteraard oranje eindproduct. In de neus komen gewoonlijk aroma's van nootjes, sinaasappel en honing voor, maar ook gedroogde mandarijnschil, bruine appel en soms zelfs bosgrondachtige toetsen. Maar het kan ook de andere kant op, waarbij er meer citrus- en yuzuachtige aroma's te ontdekken vallen. Wat betreft het mondgevoel, heeft orange wine heel wat meer structuur dan een gemiddelde witte wijn. Dit type wijn bevat ook tannine (hetgeen je mond droog doet aanvoelen wanneer je wijn drinkt), eveneens afkomstig van de schil en de steeltjes. Hoe langer deze maceratie duurt, hoe gestructureerder het mondgevoel van de wijn en hoe intenser de oranje kleur zal zijn. Er is geen specifieke regio die geschikt is voor orange wine: in wijnregio's over de hele wereld zijn ze te vinden. Wel is het zo dat de klassieker geschoolde wijnboeren zich hier meestal niet aan wagen, hoewel orange wine een eeuwenoud product is. Je zult het eerder vinden bij producenten die de dingen graag op hun eigen manier doen zonder al te veel regels te moeten volgen. Kijk zeker uit naar kleinschalige wijndomeinen in onder andere Noord-Italië, Frankrijk, Slovenië en Noord- Spanje. Naast diepgang en complexiteit heeft orange wine een enorme culinaire inzetbaarheid. De jonge, frisse stijlen kunnen onder andere perfect gedronken worden als aperitief. Dit kan gecombineerd worden met een fijne rilette of wat gedroogde charcuterie zoals coppa of lomo curado. De meer geëvolueerde, complexe variant past dan weer bij allerlei kazen, zoals een blauwe schimmelkaas of rijpe Comté. Bovendien kan orange wine ook perfect ingezet worden bij verschillende gerechten zoals een risotto met boschampignons of gegrilde vis, maar ook bij currygerechten en een aardig deel van de oosterse keuken. Gezien het vaak uitdrukkelijke karakter van de wijn, past hij erg goed bij gerechten die een even uitgesproken smaak hebben. De gouden regel wat dit betreft is dat wijn en gerecht complementair dienen te zijn en dat geen van de twee mag overheersen. 1. The fresh Orange Censurat 2019 - Bodega Clandestina - Carignan blanc - Penedès, Spanje, te koop via Altrovino, 26,20 euroHeerlijk frisse, lichte en toegankelijke orange wine. In totaal krijgt dit exemplaar een maand schilweking, wat een mooie amberkleur geeft, gevolgd door rijping in amforen voor 5 maanden. De wijn is bovendien volledig natuurlijk gemaakt. De frisse zuren zijn mooi in balans met de tannine, wat een evenwichtig, luchtig resultaat geeft. Ontdek aroma's van yuzu, mandarijn en een lichte aardse toets. Combineer met een rijpe Comté als aperitief (of om mee af te sluiten). 2. The bold Ageno 2015 - La Stoppa - Malvasia en trebbiano - Emilia-Romagna, Italië, te koop via Vleck wijnen, 33,40 euroWat. Een. Wijn. Dit paradepaardje ondergaat een maceratie van minstens 30 dagen, waarna de wijn nog 12 maanden rijpt, voor de helft op inox vaten, voor de helft op oude houten vaten. Vooral de oudere jaargangen vertonen een evolutie en complexiteit om u tegen te zeggen. Gedroogde abrikoos en sinaasappel worden ondersteund door gerookte, aardse aroma's. Combineer met risotto met boschampignons of pasta alla boscaiola voor een woweffect. 3. The funky Eros 2019 - Les Vins Pirouettes - Riesling & gewurztraminer - Alsace, Frankrijk, te koop via A Taste Affair, 16,50 euroPico bello, deze natuurwijn uit de Elzas, gemaakt door een collectief van wijnbouwers die het perfecte team vormen. Deze wijn met mooie donkeroranje kleur heeft enorm veel te zeggen: in de neus zijn champignons, geuze en citrusfruit aanwezig. De fijne mineraliteit wordt gecounterd door een licht oxidatieve toets. Topklasse voor deze prijs. Combineer met een burratasalade met bloedsinaasappel en nootjes. Heerlijk! 4. The icon Oslavje 2013 - Radikon - Chardonnay, sauvignon blanc en pinot grigio - Friuli-Venezia Giulia, Italië, te koop via divino.be, 49,95 euroRadikon is een iconisch, bijna cultwijnhuis, en terecht. Geduld staat centraal op dit domein, dat zich net op de grens van Italië en Slovenië bevindt. Deze godendrank krijgt 2 tot 4 maanden maceratie in eiken vaten, gevolgd door een rijping op vat van minstens 4 jaar en ten slotte 2 jaar flesrijping. Het eindresultaat is het meer dan waard: deze orange is verbluffend. Voor als het eens wat meer mag zijn. Drink bij een verfijnde blauwe kaas. 5. The pretender Ciapin 2019 - Cascina Roera - Arneis, chardonnay & cortese - Piemonte, Italië, te koop via Wijnbar ONA, 15,50 euroEen instap-orange voor wie zich nog niet durft te wagen aan het echte werk. Ciapin is een witte wijn die nog net geen orange genoemd mag worden, vanwege de korte schilweking van 2 à 3 dagen. De wijn is volledig natuurlijk gemaakt door de immer sympathieke Claudio Rosso in het noorden van Italië. Aroma's van overrijpe appel, mandarijn en hooi worden gedragen door de fijne zuren van deze wijn. Een favoriet! Drink bij een groentecurry met licht gekruide saus.