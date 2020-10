In Oostende kunnen inwoners en bezoekers binnenkort hun geliefde garnaalkroketten vergezellen van een nieuw exclusief biertje, Krevet. Het limited edition 'garnaalkroketbier' maakt deel uit van verschillende acties om de culinaire kant van de badstad in de kijker te zetten.

Het is in tijden waarin onze blik herhaaldelijk wordt gericht op lokaal kopen en het (her)ontdekken van eigen land, niet verwonderlijk dat Oostende haar ambachtelijke garnaalkroketten tijdens oktober en november in de kijker zet. 'Met de garnaalkroket als basis hebben we heel wat leuke acties opgericht om ervoor te zorgen dat mensen dit najaar zeker eens naar Oostende afreizen', vertelt Oostendse burgemeester Bart Tommelein. Een daarvan is het 'garnaalkroketbier' Krevet.

Eerste actie van culinaire curator

Sterrenchef Kobe Desramaults, onder andere bekend van de Gentse toprestaurants Chambre Séparée en De Superette, brouwde mee aan Krevet. Desramaults is de eerste culinaire stadscurator van Oostende en zal het komende jaar mee de gastronomische visie van de badstad bepalen. Voor Krevet sloeg hij de handen ineen met de kleinste stadsbrouwerij van België, het Oostendse 't Koelschip.

De sterrenchef trekt zijn voorkeur voor lokaal door in dit witte bier op basis van wildgeplukte kruiden van Oostendse bodem. 'We plukten in het Prins Karel domein wilde kamille, zaadjes van de berenklauw en bijvoet - een zeer aromatische wilde plant - en brachten dit samen in een ambachtelijk lekker bier van 5% dat perfect matcht bij de Oostendse garnaalkroket, maar de smaak ervan niet overstijgt', aldus Desramaults.

Limited edition

Het bier wordt in een eenmalige oplage van ongeveer 500 liter gebrouwen en zal verkocht worden in verschillende Oostendse cafés en restaurants. Tijdens de maanden oktober en november staat de ambachtelijke garnaalkroket ook online in de kijker met een eigen website vol tips en adresjes. Daarnaast ontvangen nieuwsgierigen bij een overnachting in een Oostends hotel gratis garnaalkroketten op restaurant, vanaf 15 oktober misschien vergezeld van een frisse Krevet.

