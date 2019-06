De wijnwereld is continu in beweging. Kenner Michel Chapoutier bespreekt drie belangrijke evoluties.

1. Over de grenzen kijken

'De wijnconsument is veranderd', zegt Michel Chapoutier, eigenaar van een groot wijnbedrijf en voorzitter van de organisatie die de rhônewijnen promoot. 'Er is een nieuwe generatie die minder maar betere wijn drinkt. Ook de consumptie in Frankrijk daalt. Vandaar dat we meer moeten inzetten op export.'

Vandaag wordt een derde van de rhônewijnen geëxporteerd: 'De Verenigde Staten zijn onze belangrijkste buitenlandse markt geworden en ook China is de laatste jaren sterk opgekomen.'

2. Kleur bekennen

Daarnaast tonen de cijfers aan dat er steeds meer witte en roséwijn gedronken wordt, terwijl driekwart van de rhônewijnen rood is: 'We moeten in de toekomst blauwe druiven vervangen door druiven voor witte wijn.'

3. Klimaatvluchtelingen?

'Wijndrinkers zijn ook meer dan ooit bekommerd om ecologie en gezondheid', zegt Chapoutier. 'Daarom hebben we strengere richtlijnen geïntroduceerd voor onze druiventeelt.'

De klimaatopwarming laat zich in deze zuidelijke streek duidelijk voelen: 'Je zult onder wijnbouwers geen klimaatontkenners vinden, wij maken de opwarming van dichtbij mee. Gelukkig liggen veel van onze wijngaarden op een hoogte, waar het koeler is. Maar ik sluit niet uit dat in de toekomst wijngaarden verplaatst moeten worden naar koelere gebieden.'