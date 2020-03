Het culinaire onderzoeksproject NorthSeaChefs kondigt een nieuwe resem leden aan.

NorthSeaChefs is een alliantie van chefs die onbekende vis willen opwaarderen. Op die manier willen ze bekomen dat consumenten lekkers uit eigen zee gaan verkiezen boven de nu populaire zalm, tonijn en kabeljauw. Bovendien kan meer soorten eten een antwoord bieden op uitdagingen binnen de visserij zoals overbevissing en voedselverspilling.

Duurzaamheid via lekker eten

Zes keer per jaar ontvangen de leden van het NorthSeaChefs onderzoeksteam een 'blue box', met daarin circa tien kilo aan onbekende vissoorten plus wetenschappelijke informatie waarmee ze in de keuken aan de slag moeten gaan. Hun culinaire resultaten worden nadien verzameld en voor het publiek via de website van NorthSeaChefs ter beschikking gesteld.

Deel uitmaken van het onderzoeksteam is de afgelopen jaren iets geworden waarvoor chefs elkaar verdringen. Zo waren er voor de samenstelling van dit team meer dan honderd kandidaten, terwijl er maar plaats was voor 22 chefs. Dat werden onder andere beloftevolle jonge chef Glenn Verhasselt (Sir Kwinten), Jan Audenaert (d'Oude Pastorie) en David Grosdent (L'Envie). De internationaal georiënteerde chefs Nikolaj Kovdal, Sen Kulanthaivelu (Fiskebar en Fiskeskur) en Moisés Diaz (A'Sur) garanderen met hun uitgebreide kennis van andere eetculturen bovendien een wereldse vibe.

Aanpak werpt vruchten af

De aanpak van de NorthSeaChefs heeft er in de afgelopen jaren mee voor gezorgd dat hondshaai al lang geen onbekende meer is. Zowel in restaurants als in supermarkten is de tot enkele jaren geleden onbekende vis nu regelmatig te vinden. Dat de vis vandaag niet meer gezien wordt als waardeloze bijvangst, heeft gezorgd voor een economische waardestijging van maar liefst driehonderd procent, en daardoor een extra inkomen voor reder, visser, en verkoper.

