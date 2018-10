Nieuw Brussels brood recycleert bierresten

In het Brussels stadhuis is vandaag het nieuwe Brusselse brood 'BruXSels' van de ambachtelijke bakkerij La Wetterenoise voorgesteld. De basis van het circulaire brood is de draf, een restproduct van de bierbrouwerij Brussels Beer Project. Brussels burgemeester Philippe Close kwam het bier meteen proeven.

Bij bierbrouwerij Brussels Beer Project maken ze hun bier 'Babylone' op basis van oude broden, om zo voedselverspilling tegen te gaan. Doorheen het brouwproces blijft er draf, een bierrest, over dat uiteindelijk nog bestaat uit de vezels en proteïnen die in het oude brood zaten. Op basis van die draf creëerde Charles Lowy van de bakkerij La Wetterenoise het nieuwe brood BruXSels en zorgde hij zo voor een circulaire cyclus waarbij brood bier wordt en opnieuw brood.

'Naar basis van boterham'

'Met dit brood wilde ik opnieuw naar de basis van de boterham. Het is een stevig brood dat zich perfect leent voor een typische Brussels boterham met platte kaas', vertelt Charles Lowy.

Het brood heeft een dichte, maar toch lichte textuur en is zeer toegankelijk door zijn neutrale en volle smaak. Het geheim van het recept is 100 procent Belgische bloem, de draf, melkzuur dat maximaal 24 uur fermenteert, zeer weinig gist, water, zout en het artisanale handwerk.

Hoewel enkel productieschakels intussen geautomatiseerd werden bij de ambachtelijke bakkerij, wordt het maken en kneden van het brood nog altijd uitgevoerd door mensenhanden.

Het brood is binnenkort verkrijgbaar in alle bakkerijen van La Wetterenoise en mogelijk ook in enkele groothandelszaken.