‘Het eten zelf is niet het belangrijkste, wel het verbindende aspect ervan’: 3 kookboekentips van designer Marina Bautier

Voor wie graag kookt is een kookboek vol inspiratie een goede compagnon de route. Maar hoe vind je net dat ene goede boek in de stapels die elk jaar verschijnen? Drie kookboekentips van Marina Bautier, designer en uitbater van de gelijknamige design- en boekenwinkel in Brussel.

Designer Marina Bautier verkoopt in de eerste plaats meubelen en accessoires, maar gaandeweg is daar ook een zorgvuldig gecureerde collectie boeken bijgekomen.

Marina Bautier: ‘Mijn zaak is een erg fijne plek, maar mensen blijven nu eenmaal geen uren hangen in een meubelwinkel. Dat vond ik jammer, dus begon ik enkele jaren geleden ook boeken over design, architectuur en eten aan te bieden. Die selecteer ik zelf en heel organisch, bijvoorbeeld door de schrijver te volgen op Instagram. Ik werk niet met distributeurs of catalogi. Daardoor is mijn aanbod nogal internationaal, vaak Engelstalig en qua samenstelling best uniek.

Ik koop mijn boeken in de eerste plaats altijd voor mezelf. Daarna bekijk ik of ze ook in de winkel passen. Vooral het ontwerp is daarbij een bepalende factor. Een boek mag nog zo interessant zijn, als ik het niet mooi vind, komt het niet in de winkel terecht. Maar het moet natuurlijk ook ergens over gaan: de kookboeken in mijn winkel vertellen altijd een groter verhaal. Soms dat van de schrijver, soms dat van een manier van eten.

Het soort eten waar ik van hou, is casual en ongecompliceerd. Ik kook namelijk graag met mijn gasten rondom mij en ik wil beschikbaar blijven voor hen. Het eten zelf is niet het belangrijkste, wel het verbindende aspect ervan. Dat schemert zeker door in de boeken die ik kies.’

Drie favoriete kookboeken van Marina Bautier

Midweek Recipes – Jess Elliott Dennison

‘Dit is een van de nieuwere boeken in de winkel. Het is een casual, maar erg goed gemaakt boek. Auteur Jess Elliott Dennison laat haar recepten testen door haar volgers zodat ze zeker is dat ze werken, en degene die ik uitprobeerde waren erg goed. Niet prestigieus, maar simpel, zoals ik het graag heb. Ook grafisch is het een heel goed boek, mede dankzij de foto’s die Dennison zelf maakte.’



Ela! Ela! – Ella Mittas

‘Ik was meteen erg gecharmeerd door de Australische food writer Ella Mittas toen ik haar via Instagram leerde kennen. In Ela! Ela! vertelt ze haar levensverhaal en dat van de aantrekkelijke Griekse keuken. Die lopen in elkaar over, want Mitta’s vader is Grieks en zelf reist ze veel. Extra pluspunten gaan naar de mooie illustraties van Mittas’ hand.’



Cooking: Simply and well, for one or many –Jeremy Lee

‘Mijn derde keuze is een klassiek boek van een restaurantchef en ligt al langer in mijn winkel. Dat is het fijne aan al mijn boeken: er staat geen vervaldatum op. Ik hou van de Britse stempel hiervan. Zowel de manier van schrijven als de recepten brengen me helemaal terug naar de tijd dat ik in Engeland studeerde. Het is bovendien opnieuw een mooie combinatie van illustraties en foto’s, die altijd mijn aandacht trekt.’

