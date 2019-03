Leuven drie opeenvolgende weekends in het teken van bier

Van het Leuven Innovation Beer Festival tot een van de grootste bierfestivals in Europa: vanaf 13 en 14 april is Leuven het Walhalla voor fans van het betere bier.

Maar liefst drie evenementen op drie weekends tijd maken van Leuven even de hoofdstad van het bier. Tijdens het eerste weekend vindt het Leuven Innovation Beer Festival plaats in De Hoorn. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april is er de tweede editie van Food & Hops in het Comeniusgebouw. Afsluiter is het Zythos Bierfestival, een van de grootste bierfestivals in Europa, dat plaatsvindt in de Brabanthal op zaterdag 27 en zondag 28 april.

Tijdens het Leuven Innovation Beer Festival nodigt organisator brouwerij Hof ten Dormaal voor de vijfde keer vijftien innovatieve ambachtelijke brouwers van over de hele wereld uit. Dit jaar is onder meer de Israëlische brouwerij Dancing Camel present met hun originele verwerking van lokale kruiden en specerijen in hun bieren. Voorts zijn er nog brouwerijen uit onder meer Finland, Zwitserland, Oekraïne en de VS aanwezig.

Tijdens Food & Hops worden bier, gastronomie en ambachten samengebracht. Naast drie Leuvense topchefs die gerechten samenstelden die perfect matchen met een speciaal bier is ook de top van Leuvense ambachtsmensen aanwezig met producten die samengebracht zijn met een exclusief bier. Er zijn ook tal van workshops gepland.

Tijdens het Zythos Bierfestival zullen ook dit jaar weer meer dan honderd brouwerijen en bierfirma's aanwezig zijn met circa vijfhonderd verschillende bieren. Tijdens de drie bierfestivals kan je van de bieren proeven met proefglaasjes van 10 cl. In de marge van deze bierweekends worden er in het Leuvense nog tal van andere initiatieven op touw gezet zoals bierwandelingen, City Beer Golf tot brouwerijbezoeken zowel aan Stella Artois als aan de Domusbrouwerij in het stadscentrum.