Aan de vooravond van de bekendmaking van de nieuwe Michelingids is het vooral spannend in de keukens van heel wat tweesterrenzaken. Promoveert er een van hen, zodat we voor het eerst in jaren een nieuw driesterrenrestaurant krijgen?

Het is intussen al negen jaar geleden dat ons land er een nieuw driesterrenrestaurant (Hertog Jan) bijkreeg. Sinds dat de deuren sloot, is Hof van Cleve de enige driesterrenzaak in België. Daar kan echter verandering in komen.

Op dit moment zijn er 24 restaurants met twee sterren in ons land. Op Bartholomeus na, dat zijn sluiting heeft aangekondigd, maken ze in theorie allemaal kans op een promotie in de prestigieuze gastronomische gids. Toch kijken mensen uit de sector vooral uit naar de resultaten van Bon-Bon (Brussel), The Jane (Antwerpen), L'Air du Temps (Liernu), La Source (Neerharen) en restaurant Slagmolen (Opglabbeek), waar Gault & Millau-Chef van het Jaar 2020 Bert Meewis aan het roer staat.

Hoeveel vragen er ook nog zijn over de nieuwe Michelinsterren, er zijn ook al minstens twee zekerheden. De eerste is dat de reputatie van de Belgische gastronomie ijzersterk is en dat we heel wat talent in huis hebben dat een eervolle vermelding zou mogen krijgen. Het tweede wat we met zekerheid kunnen zeggen is echter dat de Belgische inspecteurs een pak strenger zijn dan hun collega's in andere landen, en dat de afloop amper te voorspellen valt.