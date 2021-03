Volgens de legende consumeerde Casanova er bij het ontwaken al zo'n vijftigtal om zeker te zijn van zijn prestaties. In de middeleeuwen werden oesters al geroemd om hun libidoverhogende eigenschappen. Maar volgens experts is het eerder iets mentaals dan dat het eten van oesters werkelijk tot een uitmuntend liefdesspel zou leiden.

Restaurant De Noordzee is een geliefd adresje om oesters te gaan eten. Wouter Vermeulen, die al dertig jaar deze zaak met vestigingen in Antwerpen en Brussel uitbaat, moet lachen als we hem vragen naar de erotiserende eigenschappen van oesters. 'Ik heb de test nog niet gedaan, maar als je wilt, kan ik er vanavond een paar eten en het je morgen vertellen', zegt hij, alvorens een verklaring te geven voor hun reputatie: 'Oesters zijn een feestelijk product, we eten het bij speciale gelegenheden, met een glaasje champagne erbij. Dat zorgt voor een euforisch gevoel. Ze vrolijken je op en misschien volgt de rest dan vanzelf.' Dr. Freddy Wuyard, voedingsdeskundige die lezingen geeft over voedingsmiddelen die bekendstaan als afrodisiaca, sluit zich hierbij aan. Hij maakt een onderscheid tussen de definitie van afrodisiacum die het woordenboek geeft, namelijk 'een stof die seksuele begeerte stimuleert en/of seksuele prestaties verbetert' en de definitie van seksuologen, voor wie afrodisiaca 'het resultaat zijn van een fantasie waarbij aan een neutrale stof denkbeeldige deugden worden toegeschreven'. 'Wetende dat de oester gelijkenissen vertoont met het vrouwelijk geslachtsdeel, geeft dit aanleiding tot de hoopvolle gedachte dat het liefdesspel beter zal verlopen', verklaart dr. Wuyard, die er wel op wijst dat het effect van de oester op de seksuele prestaties nooit bewezen is. Hoewel hij geen kwaad ziet in een testje: 'Oesters zijn een extreem caloriearm voedingsmiddel, dus als iemand er twee dozijn van eet om zelfvertrouwen te krijgen, geef ik er als voedingsdeskundige de voorkeur aan boven chocolade, waarvan ook wordt aangenomen dat het lustopwekkende eigenschappen heeft.'Ook van gember wordt weleens beweerd dat het de seksuele prestaties verbetert, maar helaas heeft ook dit geen enkel effect. Van geen enkel voedingsmiddel is trouwens bewezen dat het invloed heeft op de seksuele prestaties. Dat liefde door de maag gaat, zit dus enkel in ons hoofd.