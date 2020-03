Michel Roux senior, de Franse chef die het Verenigd Koninkrijk naar hogere gastronomische sferen tilde, is niet meer. Dan man stierf op 79-jarige leeftijd aan een slepende ziekte.

Voor er zelfs nog maar sprake was van Gordon Ramsay of Jamie Oliver, was er Michel Roux senior. Met zijn show 'At home with the Roux Brothers' maakte de charismatische chef de Britse televisie een tikje smakelijker in de jaren tachtig.

De weg naar beroemdheid begon in 1967, toen Michel Roux samen met zijn broer Albert een restaurant opende. Le Gavroche in Londen zou de eerste sterrenzaak van het Verenigd Koninkrijk worden en gaandeweg drie sterren verzamelen. Samen werden de twee broers de 'peetvaders van de moderne restaurantkeuken in het Verenigd Koninkrijk' genoemd.

In 1986 was het tijd voor iets anders en begon Michel Roux in de Waterside Inn. Ook daar haalde hij ster na ster binnen en wist hij ze te behouden, waardoor de zaak de eerste werd buiten Frankrijk die 25 jaar lang de hoogste score toebedeeld kreeg. Zijn zoon nam doe boel over in 2002, maar Michel Roux bleef een graag geziene mediafiguur.

Hij stierf in thuis het bijzijn van zijn familie na een slepende longziekte.

Voor er zelfs nog maar sprake was van Gordon Ramsay of Jamie Oliver, was er Michel Roux senior. Met zijn show 'At home with the Roux Brothers' maakte de charismatische chef de Britse televisie een tikje smakelijker in de jaren tachtig.De weg naar beroemdheid begon in 1967, toen Michel Roux samen met zijn broer Albert een restaurant opende. Le Gavroche in Londen zou de eerste sterrenzaak van het Verenigd Koninkrijk worden en gaandeweg drie sterren verzamelen. Samen werden de twee broers de 'peetvaders van de moderne restaurantkeuken in het Verenigd Koninkrijk' genoemd. In 1986 was het tijd voor iets anders en begon Michel Roux in de Waterside Inn. Ook daar haalde hij ster na ster binnen en wist hij ze te behouden, waardoor de zaak de eerste werd buiten Frankrijk die 25 jaar lang de hoogste score toebedeeld kreeg. Zijn zoon nam doe boel over in 2002, maar Michel Roux bleef een graag geziene mediafiguur. Hij stierf in thuis het bijzijn van zijn familie na een slepende longziekte.