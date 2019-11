Nog geen jaar na de opening van het restaurant met moderne Indische gerechten in Antwerpen, krijgt ook Gent een eigen Mission Masala. Daarmee keren oprichters Tim en Pavan terug naar de stad waar het allemaal begon.

Vanaf 2020 kan je ook in Gent terecht voor de Indische lekkernijen met een moderne twist van Mission Massala. De opening van een Gentse vestiging voelt een beetje als thuiskomen voor de Londense Pavan en Antwerpse Tim. Gent was immers de stad waar hun foodtruck in 2015 tijdens het foodtruckfestival Barrio Cantina het levenslicht zag.

Nadat de verkoop in de foodtruck goed aan het rollen ging, beslisten Tim en Pavan om in 2018 een vaste stek te openen in Antwerpen. Nog geen jaar later is het de beurt aan Gent voor een restaurant dat maar liefst twee keer zo groot wordt als de Antwerpse vestiging.