De drie horeca-federaties, de landbouwbonden en een sectororganisatie hebben een charter ondertekend waarin ze zich ertoe engageren het Belgisch rundsvlees bij de consument te promoten.

Bedoeling is het vlees van bij ons uit de schaduw van buitenlands rundsvlees te halen en de diversiteit in het aanbod - Witblauw, Bleue de Chimay, het Rood ras, Limousin, Charolais, enzovoort - onder de aandacht te brengen.

'Er bestaat bij de consument soms een gebrek aan kennis over de veelzijdigheid van de producten van bij ons', weet minister van Landbouw Denis Ducarme (MR), die het initiatief coördineert. 'Door middel van dit charter kunnen we dit mooie vlees nog beter aan de man brengen. Er is voor elk wat wils'. Ducarme merkt op dat naast de kwaliteit van het vlees, ook het dierenwelzijn voorop staat. Bovendien moet het vlees niet van over de oceaan komen, wat het klimaat minder schade berokkent. Met het charter belooft de kweker de traceerbaarheid en het welzijn van het rund te garanderen, net als dat het dier gezonde en duurzame voeding krijgt.

De horeca zal opleidingen organiseren, het Belgisch vlees promoten en de consument minder bekende stukken vlees voorschotelen. Binnenkort ziet een logo dat de bezoeker van een restaurant garandeert dat het vlees in een schotel van Belgische komaf is het levenslicht.