Van oorsprong niet-plantaardige voedselproducenten storten zich massaal op het veganisme. Maar zijn deze plantaardige kopieën even lekker als het origineel? Of, waarom niet, lekkerder? Wij namen de proef op de som.

Veel mensen associëren veganistisch voedsel niet meteen met 'sex on a plate', zoals Sergio Herman het zo mooi zegt. Plantaardige maaltijden zouden smakeloos zijn. Of toch zeker in vergelijking met 'normaal eten'. Maar is die negatieve benadering ook terecht? Er is uiteraard nog een groot verschil tussen versbereide gerechten en veganistische gerechten die je zo in de winkel koopt. Bij zelfgemaakte gerechten kun je de ingrediënten helemaal zelf kiezen, in tegenstelling tot veganistisch eten uit de supermarkt. Het goede nieuws is dat het aanbod vegan producten in de winkelrekken groeit en het dus gemakkelijker wordt om iets te vinden dat je echt lekker vindt.

De vraag naar plantaardige producten neemt immers gestaag toe en daarom zetten nu ook grote spelers in de voedingsindustrie zwaar in op veganistische alternatieven. Van yoghurt over ijs tot bolognesesaus of mayonaise. Wij testten voor u zes verschillende vegan producten uit en plaatsten ze naast hun originele, 'dierlijke' versie. Alle vooroordelen worden met behulp van blinddoeken even aan de kant geschoven. Leve de objectiviteit!

Over de test

Een zeskoppige, extreem kritische jury waarvan ieder lid over een stel goed ontwikkelde smaakpapillen beschikt, werd gevraagd om hun ongezouten mening te geven. Beroofd van hun gezichtsvermogen moesten ze ook vertellen of wat ze proefden vegan dan wel van dierlijke oorsprong was. De producten werden klaargemaakt volgens de aanwijzingen op de verpakking en puur geproefd.

Mora Kipkorn

De veganistische vs de originele kipkorn van Mora © NBM

De plantaardige kipkorn op basis van soja-eiwit is als eerste aan de beurt. 'Dit is sowieso echt vlees!' Roepen vier van de zes juryleden al na één hap uit. De vegan kipkorn komt qua smaak dus in de buurt van de originele versie. Maar we horen wel opmerkingen zoals 'een aparte geur' en 'iets minder crunchy en smeuïg dan het zou moeten'.

Twee juryleden merken op dat hij niet zo vet is als de doorsnee frituursnack die je haalt in de frituur, wat voor alle duidelijkheid positief bedoeld wordt. 'Absoluut een smaakvolle snack waar je er al gauw een paar van op kan', is het algemene verdict.

Hierna is het de beurt aan de originele kipkorn, die net zoals de vorige enkele minuten wordt ondergedompeld in de friteuse. 'Ja, dit is toch de echte', klinkt het nu in koor. 'De kipkorn is een combinatie van een extreem krokante buitenkant met vanbinnen een zachte en sappige kipvulling', zegt de één. 'Deze is veel krokanter dan de vorige kipcorn', riposteert de ander. 'Hij smaakt wel veel vettiger dan de vorige', merkt een derde jurylid op, 'daardoor heb je veel meer het gevoel een échte frituursnack naar binnen te werken. Maar smaakgewijs zijn ze echt bijna identiek.'

Eindverdict

Vegan: 8,5/10

Origineel: 9/10

Zelf proeven

Bij verschillende supermarkten kan je beide varianten verkrijgen, zoals bij Delhaize en Albert Heijn.

Hellmans mayonaise

De originele mayonaise van Hellmans vs de veganistische variant © NBM

De originele mayonaise mag hier de spits afbijten. Ons panel vindt de saus licht van textuur en redelijk vettig, maar toch voldoende fris. 'Lekker van smaak en zeer herkenbaar', is de algemene teneur.

Het plantaardige zusje wordt nog enthousiaster onthaald. Met name de stevige structuur valt in de smaak van de zes fijnproevers. Deze mayonaise pakt, dat is duidelijk. Beetje zurig wel, maar het frisse overheerst. 'De nasmaak is minder vettig dan ik gewoon ben van mayonaise', zegt een jurylid dat zich graag als sauskenner profileert.

Een collega die overtuigd was dat de geproefde mayo die van Devos & Lemmens was, moet opletten dat ze haar credibility niet verliest. 'Dit is toch de klassieke mayonaise van Devos &Lemmens, hé? Dat is echt mijn favoriete mayonaise!' Bijna juist. 'Deze mayo is sowieso de niet-plantaardige mayonaise', klinkt het uiteindelijk unaniem bij de vijf anderen. Mispoes. Knap werk van Hellemans.

Eindverdict

Vegan 9/10

Origineel: 8/10

Zelf proeven

Beide mayonaises vind je bij Delhaize, Match en Albert Heijn.

Bertolli bolognesesaus

Originele bolognesesaus en de vegan versie van Bertolli. © NBM

Wat hier opvalt is dat de vegan saus van Bertolli bijna geen stukjes groenten bevat terwijl dat in de originele versie wél het geval is. Die bevat zichtbaar veel meer en grotere stukken groenten.

De vegan bolognesesaus, op basis van soja, verklapt zijn plantaardige oorsprong door de opvallende geur die de juryleden al gauw als 'de typische geur van veganistisch gehakt' bestempelen. Zeiden we al dat onze jury echt vol kenners zat? Enfin, grotendeels toch. Eén kritische fijnproever beweert namelijk met klem dat de veganistische saus 'échte bolognesesaus' is, door de stukken 'vlees' die hij zogezegd proeft. 'Op zich een lekkere kruidige saus, maar wel redelijk zoet', horen we verder nog.

Daarop proeven ze de originele Bertolli bolognesesaus. Bij de eerste lepels saus die ze gretig naar binnen werken, hebben ze alle zes snel door dat het hier wel echt om de variant met vlees gaat. Zelfs ons tegendraadse jurylid van zojuist keert zijn kar. Ook deze saus wordt door iedereen gesmaakt, al vinden de meesten hem wat zoet. 'De saus is best vlak van smaak, deze kon wel nog wat extra pit en kruiding gebruiken', zegt iemand. Wij nemen hier akte van.

Eindverdict

Vegan: 6/10

Origineel: 7/10

Zelf proeven

De veganistische bolognese van Bertolli vind je terug bij Albert Heijn. De gewone versie kom je in bijna iedere supermarkt tegen.

Danio vanilleyoghurt

Vegan vanilleyoghurt vs de originele vanilleyoghurt van Danio © NBM

We schotelen de jury als eerste de plantaardige Danio vanilleyoghurt voor. 'Wauw, dit is er boenk op! 'De vanille is zeer sterk aanwezig, maar wordt aangevuld door een zuurtje dat net zuur genoeg is.' 'Heel zoet en romig', klinkt het bij een collega-jurylid. Alleen maar lovende reacties dus. Verder vindt de voltallige 'smaakpolitie' de yoghurt een redelijk dikke consistentie hebben en daar zijn ze fan van, 'een beetje zoals Griekse yoghurt.'

Over naar de alombekende niet-plantaardige vanilleyoghurt, die volgens iedereen bijna identiek smaakt als de vorige. 'Hier heb je weer dat zuurtje, dat maakt het echt af'. Een enkeling vindt deze versie iets minder zoet dan de vorige. We horen wel dat je hier, in tegenstelling tot bij de vorige 'een licht kazige smaak proeft'.

Eindverdict

Vegan: 9/10

Origineel: 9/10

Zelf proeven

Ben & Jerry's ijs

Ben & Jerry's originele en vegan ijspot. © NBM

De veganistische Danio is te koop bij Albert Heijn. De gewone versie vind je in bijna iedere doorsnee supermarkt.

Een onmiddellijke consensus hier. De veganistische Ben&Jerry's valt in de smaak, maar het verschil tussen beide potten was wel duidelijk. 'Het ijs is zeer aangenaam van smaak, de smaak van pindakaas en het zoute van de pretzel komen er goed door, maar bij deze versie mis ik wel een beetje het romige van euh ja...roomijs hé', noteren we uit de mond van een proefkonijn. 'Daardoor heb ik het gevoel dat ik hier veel van kan eten' en 'de grove stukken brownie maken het af', klinkt het nog. 'Je zit niet meteen met een vol gevoel zoals je normaal zou hebben met roomijs', antwoordt nog iemand.

Bij de variant die wel echte melk bevat, merken de kenners op dat ze op gebied van smaak zeker aan elkaar gewaagd zijn, 'maar dat deze toch veel romiger is' en ze dat uiteindelijk wel prefereren. 'De stukjes cookie dough passen ontzettend goed bij de smaak van pindakaas', oordeelt een jurylid.

Eindverdict

Vegan: 8/10

Origineel 9/10

Zelf proeven

Je kan de veganistische ijspotten vinden bij supermarkten als Colruyt, Delhaize en Albert Heijn. Het dichtsbijzijnde verkooppunt vind je hier.

Veel mensen associëren veganistisch voedsel niet meteen met 'sex on a plate', zoals Sergio Herman het zo mooi zegt. Plantaardige maaltijden zouden smakeloos zijn. Of toch zeker in vergelijking met 'normaal eten'. Maar is die negatieve benadering ook terecht? Er is uiteraard nog een groot verschil tussen versbereide gerechten en veganistische gerechten die je zo in de winkel koopt. Bij zelfgemaakte gerechten kun je de ingrediënten helemaal zelf kiezen, in tegenstelling tot veganistisch eten uit de supermarkt. Het goede nieuws is dat het aanbod vegan producten in de winkelrekken groeit en het dus gemakkelijker wordt om iets te vinden dat je echt lekker vindt.De vraag naar plantaardige producten neemt immers gestaag toe en daarom zetten nu ook grote spelers in de voedingsindustrie zwaar in op veganistische alternatieven. Van yoghurt over ijs tot bolognesesaus of mayonaise. Wij testten voor u zes verschillende vegan producten uit en plaatsten ze naast hun originele, 'dierlijke' versie. Alle vooroordelen worden met behulp van blinddoeken even aan de kant geschoven. Leve de objectiviteit!Een zeskoppige, extreem kritische jury waarvan ieder lid over een stel goed ontwikkelde smaakpapillen beschikt, werd gevraagd om hun ongezouten mening te geven. Beroofd van hun gezichtsvermogen moesten ze ook vertellen of wat ze proefden vegan dan wel van dierlijke oorsprong was. De producten werden klaargemaakt volgens de aanwijzingen op de verpakking en puur geproefd.De plantaardige kipkorn op basis van soja-eiwit is als eerste aan de beurt. 'Dit is sowieso echt vlees!' Roepen vier van de zes juryleden al na één hap uit. De vegan kipkorn komt qua smaak dus in de buurt van de originele versie. Maar we horen wel opmerkingen zoals 'een aparte geur' en 'iets minder crunchy en smeuïg dan het zou moeten'. Twee juryleden merken op dat hij niet zo vet is als de doorsnee frituursnack die je haalt in de frituur, wat voor alle duidelijkheid positief bedoeld wordt. 'Absoluut een smaakvolle snack waar je er al gauw een paar van op kan', is het algemene verdict.Hierna is het de beurt aan de originele kipkorn, die net zoals de vorige enkele minuten wordt ondergedompeld in de friteuse. 'Ja, dit is toch de echte', klinkt het nu in koor. 'De kipkorn is een combinatie van een extreem krokante buitenkant met vanbinnen een zachte en sappige kipvulling', zegt de één. 'Deze is veel krokanter dan de vorige kipcorn', riposteert de ander. 'Hij smaakt wel veel vettiger dan de vorige', merkt een derde jurylid op, 'daardoor heb je veel meer het gevoel een échte frituursnack naar binnen te werken. Maar smaakgewijs zijn ze echt bijna identiek.' Vegan: 8,5/10Origineel: 9/10Bij verschillende supermarkten kan je beide varianten verkrijgen, zoals bij Delhaize en Albert Heijn. De originele mayonaise mag hier de spits afbijten. Ons panel vindt de saus licht van textuur en redelijk vettig, maar toch voldoende fris. 'Lekker van smaak en zeer herkenbaar', is de algemene teneur.Het plantaardige zusje wordt nog enthousiaster onthaald. Met name de stevige structuur valt in de smaak van de zes fijnproevers. Deze mayonaise pakt, dat is duidelijk. Beetje zurig wel, maar het frisse overheerst. 'De nasmaak is minder vettig dan ik gewoon ben van mayonaise', zegt een jurylid dat zich graag als sauskenner profileert. Een collega die overtuigd was dat de geproefde mayo die van Devos & Lemmens was, moet opletten dat ze haar credibility niet verliest. 'Dit is toch de klassieke mayonaise van Devos &Lemmens, hé? Dat is echt mijn favoriete mayonaise!' Bijna juist. 'Deze mayo is sowieso de niet-plantaardige mayonaise', klinkt het uiteindelijk unaniem bij de vijf anderen. Mispoes. Knap werk van Hellemans.Vegan 9/10Origineel: 8/10Beide mayonaises vind je bij Delhaize, Match en Albert Heijn. Wat hier opvalt is dat de vegan saus van Bertolli bijna geen stukjes groenten bevat terwijl dat in de originele versie wél het geval is. Die bevat zichtbaar veel meer en grotere stukken groenten.De vegan bolognesesaus, op basis van soja, verklapt zijn plantaardige oorsprong door de opvallende geur die de juryleden al gauw als 'de typische geur van veganistisch gehakt' bestempelen. Zeiden we al dat onze jury echt vol kenners zat? Enfin, grotendeels toch. Eén kritische fijnproever beweert namelijk met klem dat de veganistische saus 'échte bolognesesaus' is, door de stukken 'vlees' die hij zogezegd proeft. 'Op zich een lekkere kruidige saus, maar wel redelijk zoet', horen we verder nog.Daarop proeven ze de originele Bertolli bolognesesaus. Bij de eerste lepels saus die ze gretig naar binnen werken, hebben ze alle zes snel door dat het hier wel echt om de variant met vlees gaat. Zelfs ons tegendraadse jurylid van zojuist keert zijn kar. Ook deze saus wordt door iedereen gesmaakt, al vinden de meesten hem wat zoet. 'De saus is best vlak van smaak, deze kon wel nog wat extra pit en kruiding gebruiken', zegt iemand. Wij nemen hier akte van.Vegan: 6/10Origineel: 7/10De veganistische bolognese van Bertolli vind je terug bij Albert Heijn. De gewone versie kom je in bijna iedere supermarkt tegen.We schotelen de jury als eerste de plantaardige Danio vanilleyoghurt voor. 'Wauw, dit is er boenk op! 'De vanille is zeer sterk aanwezig, maar wordt aangevuld door een zuurtje dat net zuur genoeg is.' 'Heel zoet en romig', klinkt het bij een collega-jurylid. Alleen maar lovende reacties dus. Verder vindt de voltallige 'smaakpolitie' de yoghurt een redelijk dikke consistentie hebben en daar zijn ze fan van, 'een beetje zoals Griekse yoghurt.'Over naar de alombekende niet-plantaardige vanilleyoghurt, die volgens iedereen bijna identiek smaakt als de vorige. 'Hier heb je weer dat zuurtje, dat maakt het echt af'. Een enkeling vindt deze versie iets minder zoet dan de vorige. We horen wel dat je hier, in tegenstelling tot bij de vorige 'een licht kazige smaak proeft'. Vegan: 9/10Origineel: 9/10De veganistische Danio is te koop bij Albert Heijn. De gewone versie vind je in bijna iedere doorsnee supermarkt. Een onmiddellijke consensus hier. De veganistische Ben&Jerry's valt in de smaak, maar het verschil tussen beide potten was wel duidelijk. 'Het ijs is zeer aangenaam van smaak, de smaak van pindakaas en het zoute van de pretzel komen er goed door, maar bij deze versie mis ik wel een beetje het romige van euh ja...roomijs hé', noteren we uit de mond van een proefkonijn. 'Daardoor heb ik het gevoel dat ik hier veel van kan eten' en 'de grove stukken brownie maken het af', klinkt het nog. 'Je zit niet meteen met een vol gevoel zoals je normaal zou hebben met roomijs', antwoordt nog iemand.Bij de variant die wel echte melk bevat, merken de kenners op dat ze op gebied van smaak zeker aan elkaar gewaagd zijn, 'maar dat deze toch veel romiger is' en ze dat uiteindelijk wel prefereren. 'De stukjes cookie dough passen ontzettend goed bij de smaak van pindakaas', oordeelt een jurylid. EindverdictVegan: 8/10Origineel 9/10Je kan de veganistische ijspotten vinden bij supermarkten als Colruyt, Delhaize en Albert Heijn. Het dichtsbijzijnde verkooppunt vind je hier.