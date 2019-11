De hogeschool Vives in Roeselare heeft in een onderzoek insecten gekweekt die moeten dienen als voedsel voor dieren en mensen. Het kweken van de insecten gebeurt op een duurzame manier, omdat ze gevoederd worden met organisch afval. Het onderzoek kadert in het Interreg-project Entomospeed.

In samenwerking met Inagro heeft de hogeschool onderzoek gevoerd naar de kweek van insecten. Tijdens de research werd onderzocht hoe het kweekproces minder arbeidsintensief kon worden gemaakt. Zo werden bijvoorbeeld de kweekbakken gemoderniseerd. Daarnaast werd onderzocht welke voeding ideaal is voor optimale groei van de insecten.

Wachten op wetgeving

Er werden twee soorten insecten onderzocht: De meelworm en de larve van de zwarte soldatenvlieg. 'Meelwormen zouden perfect kunnen dienen als voedsel voor mensen', zegt onderzoeker Thomas Spranghers. 'Het is ook een duurzame oplossing. De meelwormen kunnen in vergelijking met bijvoorbeeld een kip even voedzaam worden maar ze hebben zelf minder voeding nodig. Daarnaast komt het voedsel voor de insecten zelf uit reststromen. De ideale voeding is bijvoorbeeld witloofwortel en aardappelschillen. Dus ze ruimen ook nog eens afval op.' De larven van de zwarte soldatenvlieg zouden dan weer kunnen dienen als voedsel voor dieren.

Onderzoek naar eetbare insecten aan de Hogeschool Vives © BELGA

Al blijft de wetgeving wat achter. Momenteel is het wettelijk nog niet toegelaten om insecten te gebruiken als voeder voor pluimvee en varkens. De larven worden vandaag wel al gebruikt als voer voor kweekvis. 'Momenteel wordt er druk rond gelobbyd dus die wetgeving zou in 2020 in orde moeten zijn', aldus Thomas Spranghers.

(Belga)