Op het dak van de overdekte markt van Anderlecht staat een stadsboerderij waar niet alleen groenten worden gekweekt, maar ook vis. Een project van architect Steven Beckers, een fervent aanhanger van schone technologieën. Drie sterrenkoks lieten zich inspireren door de gestreepte Brusselse baars.

Steven Beckers is niet zomaar een architect. Hij is geïnteresseerd in de impact van bouwen op ons leefmilieu en het gebruik van alle beschikbare technologieën om onze ecologische voetafdruk te beperken. Een van de grote projecten waaraan hij meewerkte is de renovatie van het Berlaymontgebouw in Brussel. Maar met zijn in 2018 opgestarte installatie voor het kweken van zowel vis als groenten boven op het slachthuis van Anderlecht (*) gaat hij een stap verder. Het gevolg is een netwerk van stadsboerderijen volgens het aquaponie-principe, een systeem dat de teelt van planten en de kweek van vissen in steden op duurzame wijze combineert.

...