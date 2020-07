De Tony's Chocolonely Chocolate Bar heeft de deuren opengezwaaid in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het interieur is bijna volledig rood en blauw, zoals de themakleuren van het Nederlandse chocolademerk.

Chocolade zwaait de plak in de nieuwe bar van Tony's Chocolonely. Van zoete chocoladeburgers tot bubbelwafels: chocoholics kunnen hun hartje ophalen. Moest je als niet-zoetekauw zijn meegesleurd naar de bar kom je ook aan je trekken. Er staan ook wraps, vegetarische burgers en soep op het menu. Naast smullen van allerlei chocoladecreaties en zoute gerechten, worden bezoekers ook attent gemaakt op Tony's missie, namelijk samen 100 procent slaafvrij de norm maken in chocolade.

Slaafvrij

'We zijn een impactbedrijf en zoeken altijd naar nieuwe manieren om chocofans te inspireren met onze chocolade en onze visie: 100 procent slaafvrije chocolade, wereldwijd. Als Nederlands merk openen we juist daarom middenin het centrum van Amsterdam, op de plek waar 400 jaar geleden al cacao verhandeld werd, deze chocoladebar', aldus Marieke van Elk van Tony's. 'Het is niet alleen een plek waar we mensen onderdompelen in onze chocolade, maar ook een plek waar we mensen bewust willen maken van de ongelijk verdeelde chocolade-industrie, met als gevolg moderne slavernij en kinderarbeid op de cacaoplantages in West-Afrika.'

Chocolonely Tony's © Tony's Chocolonely

Deze ongelijkheid kan je in de bar op allerlei manieren ondervinden. Je zit aan ongelijke tafels, er is een te? hoge bar en ook de kleding van het personeel is symbolisch. De outfits werden ontworpen door designer Danie?lle Catharin die bekend werd door haar samenwerkingen met Adidas Originals en nu haar visie doorvoert met haar eigen merk. De productie ervan wordt verzorgd door A Beautiful Mess, die met hun kledingproductie in Nederland kleermakers met een vluchtelingenachtergrond aan het werk zet.

Slavenhandelaar

Er was al meteen commotie rond de chocoladebar. Niet omwille van de zoete lekkernijen, maar omdat Henk Jan Beltman, de directeur van het chocolademerk, werd aangehouden op verdenking van vernieling. Beltman had graffiti aangebracht op een muur van de Beurs van Berlage, naast een beeld van VOC-zeevaarder Jan Pieterszoon Coen. In de zeventiende eeuw was die immers betrokken bij slavernij. Beltman koos voor een afbeelding van een Tony's Chocolonely-chocoladereep, met daarop de tekst 'Black lives matter'.

Chocolonely Tony's © Tony's Chocolonely

'Wij vinden als Tony's Chocolonely dat we met respect met elkaar moeten gaan. Jan Pieterszoon Coen was een van de grootste slavenhandelaars uit onze historie, dat moet geduid worden bij zo'n beeld', vertelde Beltman aan het Parool. 'De geschiedenis kunnen we niet herschrijven en ik ben normaal echt niet van het bekladden, maar met deze actie hoop ik de maatschappelijke discussie op gang te houden.'

