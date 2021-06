Na dertien jaar dienst zegt chef Seppe Nobels Graanmarkt 13 vaarwel. Dat kondigt hij zelf aan via sociale media. Stilzitten gaat hij allerminst. Naast de lancering van een nieuwe culinaire hotspot in de Ardennen gaat Nobels ook koken met vluchtelingen bij 'Instroom'.

Dertien jaar lang was Graanmarkt 13 de uitvalbasis voor groentenchef Seppe Nobels. Met veel mooie herinneringen sluit hij dit hoofdstuk nu af. Ilse en Tim, de bezielers van Graanmarkt 13, blijven vrienden voor het leven. Tijdens de lockdown heeft Nobels diep nagedacht over waar hij heen wil en hoe hij zich verder wil ontplooien. Deze soul searching resulteert in een afscheid van zijn thuishaven bij Graanmarkt 13.

Eerder raakte al bekend dat Seppe Nobels de handen in elkaar slaat met cultureel ondernemer Joachim Marynen voor een ontspannende en culinaire ervaring op het domein La Chapelle in het Ardeens dorpje Anthisnes. Je kunt er overnachten en genieten van al het lekkers dat lokale boeren te bieden hebben.

Seppe Nobels zal ook fungeren als culinair kompas voor 'Instroom', een initiatief van GATAM vzw, een Antwerpse organisatie die kansengroepen begeleidt naar de arbeidsmarkt. Wat oorspronkelijk een tijdelijk lockdownproject in de vorm van een pop-up zou zijn, wordt nu het nieuwe levenswerk van Nobels. De werkkrachten zijn nieuwkomers die een opleiding en stage volgen en meteen aan tafelend Antwerpen hun kunsten mogen tonen. Je vindt het restaurant bij Stormkop, op het Eilandje.

