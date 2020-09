Welke culinaire schatten heeft België te bieden? Van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen gaat Knack Weekend op zoek naar lekker lokaal.

Een boerderij in de Brusselse Marollenwijk? Dat gelooft toch niemand? En toch... URBI Leaf is geen klassieke boerderij, maar biedt wel perspectief als we het voedselprobleem van de zowat 9,5 miljard bewoners van deze planeet in 2050 willen oplossen. Deze stadsboerderij is gevestigd op de benedenverdieping van het Wijnpaleis, een prachtig art-nouveaugebouw uit 1909. Geen tractors hier, geen velden en ook geen dieren. We kijken naar binnen door twee grote ramen omgeven door flesgroene kozijnen. De landbouw die hier bedreven wordt door Anne Colonval (50) en haar partner Vincent Steinmetz (57) heeft een verticaal karakter en wordt niet uitgedrukt in vierkante maar in kubieke meters.Vanaf de straat zien we drie grote metalen constructies die plaats bieden aan honderden bakjes van 14,2 x 9,4 cm, gemaakt van 100% recycleerbaar PETP. Hier groeit het nieuwe groene goud onder zuinige ledlampen, met een lichtspectrum dat optimaal wordt afgestemd op de behoeften van de zaailingen. Kortom, microscheuten. 'Dit zijn zaailingen in de groeifase tussen het ontkiemde zaadje en de volwassen plant, wanneer de eerste bladeren verschijnen. Je kunt ze kweken uit de meeste zaden van groenten, aromatische planten, eetbare bloemen, peulvruchten en granen. Mensen kennen doorgaans alleen waterkers, en dat is jammer', aldus Anne Colonval.Ze reikt me een stengeltje aan om te proeven. Doperwten... Ik voel meteen een schok, vergelijkbaar met het madeleinekoekje van Proust! Ik voel me weer kind in de groentetuin van mijn grootmoeder, met de smaak van een rauw doperwtje in mijn mond. De smakenvariatie van deze microscheuten is bijzonder rijk. Zo'n 35 soorten worden hier gekweekt. Van de zoete, fruitige tonen van rode kool, het pikante van wasabimosterd (Green Frills) en het nootachtige van zonnebloem tot de kruidige pepersmaak van rucola... Geen wonder dat zo'n 85% van de klanten chef-kok is. 'Er zijn er zelfs die me al gevraagd hebben om productierekken in hun restaurant te zetten, zodat ze zelfvoorzienend zijn en de afstand tussen productie en consumptie minimaal wordt', voegt ze eraan toe.Toch blijft het de ambitie van Colonval om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Precies daarom heeft ze gekozen voor totale transparantie via Food for the Future, haar winkel van 70 m2 die de betonnen kelder vervangt waar haar activiteit ooit begon. Naast het aanbieden van haar microscheuten en van producten van andere innovatieve ambachtslieden, wil ze ook opleidingen in stadslandbouw organiseren. Haar smaakvolle microscheuten bieden alvast tal van voordelen. Om te beginnen zijn ze zeer voedzaam en vier tot veertig keer rijker aan voedingsstoffen dan hun volwassen versie. En er zijn ook milieuvoordelen, want er worden totaal geen chemicaliën gebruikt. Ten derde wordt de stad geherwaardeerd op het vlak van de voedselvoorziening, in een context waarin het beschikbare bouwland blijft krimpen. Veel kans dat deze microscheuten dé voeding van morgen worden. Meer info: terroir.be