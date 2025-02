Podcast: is er nog wel plaats voor jouw afgedankte kleding?

In de gloednieuwe wekelijkse podcast Weekend op Woensdag onderzoeken de journalisten van Knack Weekend wat lifestyletrends en maatschappelijke fenomenen over ons vertellen. Deze week vertelt journalist Elke Lahousse over wat er met je kleding gebeurt als je ervan af wilt.



Tweedehands heeft zijn suffe imago achter zich gelaten. Vintagewinkels worden overspoeld door jongeren die op zoek zijn naar unieke stukken, en apps zoals Vinted domineren talloze smartphones. Ook het inzamelen van oude kleding voor hergebruik en recyclage wint steeds meer terrein. Maar wat gebeurt er eigenlijk met die kleding nadat we hem afstaan?

Journalist Elke Lahousse besloot het proces te volgen en trok naar een sorteercentrum, gewapend met een zak vol oude kleren. Daar kwam ze terecht in een wereld waar zowel dode katten als dure Hermès-tassen op de sorteerband belanden, en waar bergen zakken vol kleding op elkaar gestapeld liggen. In de nieuwste aflevering van de podcast Weekend op Woensdag neemt Lahousse ons mee achter de schermen van het kledingrecyclageproces. Waar belanden jouw oude kleren nadat je ze wegbrengt? Het antwoord is verrassender dan je denkt.

Meer lezen: Achter de schermen van het sorteercentrum van Oxfam: ‘We vonden eens 29.000 euro in een Moncler-jasje’