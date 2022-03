Chef Sam Van Houcke en zijn commis Tristan Bauwens hebben de Europese finale van de gastronomische wedstrijd Bocuse d'Or overleefd. Het duo gaat door naar de internationale finale in Lyon in januari 2023.

Chef van het Gentse restaurant Maste Sam Van Houcke en zijn commis Tristan Bauwens kookten in Boedapest de ziel uit hun lijf op de Europese halve finale van de Bocuse d'Or. Daarbij namen ze het met twee gerechten op tegen zestien andere landen zoals Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

De inspanningen die het Belgische team de afgelopen maanden leverden, werpen nu hun vruchten af: België is (op het nippertje) geselecteerd om naar de wereldwijde finale te gaan. Ons land haalde onder een verschroeiende concurrentie de tiende plaats. 'We zijn super tevreden', klinkt het. 'Het was geen makkelijke opdracht. Nu kunnen we ons optimaal voorbereiden op Lyon. Bij de beste 24 chefs ter wereld mogen aantreden is fantastisch.'

Een van de creaties van Sam Van Houcke op de Europese finale van de Bocuse d'Or 2022 © GF

Traditiegetrouw eindigen de Scandinavische landen ook dit jaar hoog. Denemarken won de halve finale, Noorwegen werd derde, Zweden vierde. Enigszins opvallend in de top tien is de tweede plaats: die ging naar gastland Hongarije.

Het verhaal van Van Houcke gaat verder op 22 en 23 januari 2023. Dan komen de 24 beste chefs van over de hele wereld naar Lyon voor de grote finale.

